Украина заказала сотни дронов у немецкой компании: что известно о БПЛА Vector

БПЛА в Украине применяются с августа 2022 года

Украинское Министерство обороны заказало у немецкой компании Quantum-Systems GmbH дополнительные разведывательные дроны Vector на нужды ВСУ.

Как говорится в сообщении, размещенном на сайте компании, речь идет о закупке 300 беспилотников этого типа.

Отмечается, что Украина уже заказывала 33 БПЛА этого типа в августе 2022 года и еще 105 в январе 2023 года. То есть этот заказ для компании станет третьим.

"С августа 2022 года "Вектор" демонстрировал беспрецедентную производительность в самых сложных условиях. "Вектор" широко использовался и интенсивно тестировался на поле боя в Украине, где он зарекомендовал себя как средство военной разведки, наблюдения и рекогносцировки", — говорится в сообщении.

Кроме того, отмечается, что в Украине также был открыт центр обслуживания и обучения операторов.

Согласно заявлению производителя дрон может быть развернут и запущен за две минуты, он способен развивать скорость до 72 км/ч и находиться в воздухе до 180 минут. В нем реализованы такие возможности, как беспрерывное наблюдение за вражескими целями в любых погодных условиях, что обеспечивается ИИ-алгоритмами.

Как сообщалось ранее, накануне Германия передала новый пакет военной помощи Украине, в который вошел новейшая радиолокационная станция воздушного наблюдения TRML-4D.