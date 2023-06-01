Проверено военными: украинские бизнесмены приступили к производству ударных дронов

Последние девять лет предприниматели активно помогают военным, а недавно сделали еще один общий проект – запустили разработку нового украинского ударного БПЛА.

Теннисист и виноделец Сергей Стаховский вместе с деловым партнером и совладельцем Creative States Юрием Голиком собрали команду инженеров, чтобы создать мощные украинские БПЛА. Об этом они рассказали в своем интервью изданию Delo.ua. Предприниматели говорят – себестоимость их дронов планируется меньше, чем у того же Mavic, что позволит на одну и ту же сумму изготовить больше беспилотников, чем купить. А количество важно, ведь враг уничтожает наши дроны каждый день, поэтому запрос от военных постоянен.

Последние девять лет бизнес-партнеры активно поддерживают украинскую армию, а с началом полномасштабного вторжения сосредоточились именно на вещах "двойного назначения" за локальными обращениями.

"Во-первых, обрабатывать персонализированные запросы военных подразделений это сложно для государства, ведь их очень много. Во-вторых, государство сталкивается с определенными юридическими преградами. Мы, в свою очередь, можем отвечать именно на точечные запросы и в определенном смысле помогаем государству закрывать важные вопросы на маленьких участках", — рассказал Юрий Голик.

Сергей Стаховский

Предприниматели работают по конкретным запросам, чтобы защитники получали то оборудование, которое им нужно, и там, где оно нужно. В постоянной коммуникации с военными обнаружили, что самая частая и всегда актуальная потребность – это дроны. Они ощутимо влияют на разложение сил на фронте, но часто теряются. Юрий и Сергей привлекли украинских конструкторов, чтобы те разработали несколько собственных экспериментальных моделей дронов. БПЛА уже протестовали военные.

"В настоящее время наши дроны могут использоваться как ударные и как фронтовые разведчики. При этом военные подчеркивают, что большим плюсом для нашего дрона-разведчика является его возможность пребывания в воздухе без боевой нагрузки в течение 1,5 часа. Его скорость при этом составляет до 80 км /ч", — говорит Сергей Стаховский.

На испытаниях БПЛА показали дальность полета в 5 км без дополнительной антенны. Он может нести боеприпас весом 5 кг, но на небольшие расстояния. Оптимальным оказался вес в 3,5 кг, который позволит успешно уничтожать личный состав противника, его укрепление и технику. Конструкторы оборудовали дроны двумя камерами, одна из которых – ночное видение. А в комплектацию входят очки для оператора и монитор.

Бизнес-партнеры ожидают испытаний техники прямо в зоне боевых действий. Ведь, по их утверждению, дроны обладают рядом технических решений, которые дают им шанс выжить после влияния РЭБ врага. Вместе с тем БПЛА могут на десятки минут зависнуть в небе с выключенным двигателем, что увеличивает время полета и уменьшает потребление энергии.

"На сегодня именно эти дроны состоят преимущественно из иностранных деталей. Но это уже выгоднее покупки мавика. Наша задача собрать и испытать. Далее, по мере наращивания количества единиц, мы будем пытаться перевести его на 100% комплектующих украинского производства", — делится планами Юрий Голик.

В случае подтверждения ожидаемой эффективности дронов в боевых условиях предприниматели будут выпускать их в том количестве, на которое хватит собственного ресурса.