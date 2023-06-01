Переговоры по миру в Украине могут состояться без россии: в США объяснили причину

В США поддерживают украинскую формулу мира

Возможный международный саммит по вопросам мира в Украине может пройти и без участия российских представителей.

Как информирует CNN, об этом рассказал представитель Совета национальной безопасности при Белом доме Джон Кирби.

"У президента Зеленского есть предложение из 10 пунктов о том, что он называет справедливым миром, и мы пытаемся работать с его командой, чтобы помочь реализовать это", — сказал Кирби.

По его словам, в США поддерживают стремления Украины к завершению войны, однако любые инициативы по этому поводу должны в первую очередь быть одобрены Киевом.

При этом недавние российские атаки чиновник назвал свидетельством того, что россия не желает искать урегулирование дипломатическим путем.

По его словам, странам, которые хотят достижения мира, необходимо в первую очередь работать с украинцами, а Киев сам решит на каком этапе привлекать Москву к этим переговорам.

Кирби добавил, что российский диктатор не имеет желания искать мира, а потому участие россии в переговорах является "великим академическим вопросом".

Как сообщалось ранее, о нежелании россии искать дипломатическое решение накануне говорил и глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель. По его словам, россияне стащили в Украину большое количество войск и попытаются "еще раз выиграть войну".