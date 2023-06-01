"Эмоции нужно оставить в стороне": генерал озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ

Стало известно, когда может начаться контрнаступление ВСУ

Контрнаступление ВСУ не начнется до тех пор, пока не будут созданы для него все необходимые условия. В частности, нашей армии нужно получить обещанное западное вооружение.

Как заявил в интервью "Обозревателю" экс-заместитель начальника Генерального штаба Вооруженных сил Украины, генерал-лейтенант Игорь Романенко, украинцам, которые ожидают скорейшего наступления армии, нужно оставить эмоции в стороне.

"Когда стоит вопрос, дождаться эту технику или начинать, потому что у всех палает и все хотят видеть победу, решительную и быструю, то, конечно, здесь эмоции нужно оставить в стороне. У нас должен быть прагматичный рациональный подход, мы должны быть терпеливыми", – сказал генерал.

Романенко считает, что подготовка к наступлению должна завершиться в начале лета. Это связано с тем, что ВСУ еще не получили всю технику от Запада.

"Нам необходимо не только, чтобы она была поставлена, но еще и чтобы она оказалась в нужных местах, чтобы экипажи были готовы ее применять и так далее", – рассказал он.

Еще одним важным фактором успеха в наступлении ВСУ Романенко считает состояние дорог. Он обратил внимание на то, что современные танки НАТО могут применяться в условиях хороших дорог.

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