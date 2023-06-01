Ими обстреливают Киев: в ВСУ рассказали, почему не будут уничтожать "Искандеры" западным оружием

У россии имеется дефицит ракет для ОТРК "Искандер"

Пусковые установки российских "Искандеров", которыми рф в последнее время кошмарит Киев, Украина не будет уничтожать с помощью западного оружия.

Об этом заявил спикер Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в комментарии "Укринформ".

Он отметил, что атака оружием союзников по территории росии нарушила бы взятые на себя Украиной обязательства перед международными партнерами.

"Мы не атакуем цели на территории россии. Как говорит руководство государства, есть стратегия – мы обещали партнерам не атаковать вооружением, которое нам предоставляют", – заявил Игнат.

В тоже время, говорит военный, это не касается оккупированных территорий Украины. В таком случае ВСУ могут использовать все имеющееся вооружение.

Также спикер подтвердил, что у россии действительно имеется дефицит ракет для ОТРК "Искандер", в противном случае оккупанты бы увеличили интенсивность обстрелов.

"Есть у них дефицит. Если бы они их не жалели, они бы их сотнями применяли", — сказал Игнат.

Напомним, что Украине, благодаря западным ЗРК теперь удается сбивать такие ракеты, как "Искандер". Например, 29 мая ВСУ уничтожили все такие цели в небе над Киевом. Однако, к сожалению, это не спасает украинцев от их обломков, которые падают на города.