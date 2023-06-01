Укр

У ПВО есть считаные секунды: что важно знать об "Искандерах", которыми атакуют Украину

Автор
Анастасия Мокрик Анастасия Мокрик
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рф атакует Украину "Искандерами". Фото иллюстративное Новость обновлена 01 июня 2023, 17:28
рф атакует Украину "Искандерами". Фото иллюстративное. Фото ОК "Север"

Оккупанты выбирают для атаки именно эти ракеты, потому как средствам противовоздушной обороны сложнее среагировать на них

Россияне все чаще стали использовать во время воздушных атак по Украине "Искандеры", которых, к слову, в рф осталось не так уж и много. В том числе, этими ракетами оккупанты били по Киеву и в ночь на 1 июня. У ПВО есть считанные минуты, чтобы среагировать и отбить атаку, потому сбивать их довольно тяжело.

Ракетный комплекс "Искандер "предназначается для поражения аэродромов, складов, штабов, центров управления и т.д. Данные объекты обычно хорошо защищены средствами противовоздушной и противоракетной обороны. Однако "Искандер" действует быстрее и дает большую эффективность.

Дальность поражения не менее 500 километров. В состав комплекса входят два типа ракет: баллистические и крылатые. Кроме того, этот оперативно-тактический ракетный комплекс может одновременно наносить удар ракетой "Искандер-К" и "Искандер-М". Первая — это крылатая ракетная, вторая — баллистическая.

"Искандер-К" летит как обычная крылатая ракета, а вот "Искандер-М" поднимается вверх и атакует цель по баллистической траектории.

Фото - defence-ua

Характеристики

  • Дальность ракеты "Искандер": 50–500 км;
  • Скорость баллистической ракеты "Искандер": 2100 м/с.
  • Стартовый вес ракеты: 3800 кг.
  • Диаметр: 920 мм.
  • Масса боевой части: 480 кг.
  • Длина: 7,3 м.
  • Интервал между запусками: 1 минута.
  • Срок эксплуатации: 10 лет, (три года в полевых условиях).
  • Ракеты Искандер имеют специальную ядерную боевую часть мощностью до 50 килотонн.
  • Приблизительная стоимость ракеты Искандер — $3 млн.

Почему россия использует "Искандеры"

Спикер командования Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат в эфире телемарафона отметил, что российские захватчики активно используют "Искандеры", потому что их тяжелее сбивать. В ночь на 1 июня по столице было выпущено семь баллистических ракет "Искандер-М" и три крылатых ракеты "Искандер-К".

"Почему противник использует ОТРК? Потому что артиллерия не достает, и чтобы был минимум времени на реагирование. Потому что если летит с Каспия или Черного моря, то есть около часа на то, чтобы среагировать, уйти в укрытие и т. п. А здесь речь идет о считанных минутах. Поэтому противник хочет застать врасплох", — объяснил он.

Юрий Игнат добавил, что самая большая опасность заключается в небольшом расстоянии. То есть ракеты используются для ударов по Киеву и области из Клинцов Брянской области. Таким образом, расстояние составляет примерно 300 км, а на реагирование есть пару минут.

"Это Брянская область рф, это примерно район Клинцов…Расстояние до Киева небольшое (340 км)…Именно поэтому воздушная тревога была не такой долговременной до момента первой работы ПВО. Да, к сожалению, есть погибшие, еще и в День защиты детей погиб ребенок. Но оккупанты поплатятся за все, что сделали на нашей земле. Это очевидно" — подытожил спикер.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что в ночь на 1 июня российские захватчики совершили ракетную атаку по Украине. Горожане, которые бежали во время воздушной тревоги в укрытие в поликлинике №3, не смогли попасть в него и это привело к большой трагедии. В результате падения обломков погибли три человека, среди которых ребенок.

Теги:
#Украина #Киев #Ракеты #С-300 #С-400 #ОТРК Искандер