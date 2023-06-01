За язык его не тянули: Блинкен сделал заявление насчет Украины и саммита НАТО

Союзники по НАТО поддерживают свои обязательства по будущему членству Украины в Альянсе

На саммите НАТО в Вильнюсе Украина может ожидать "мощный пакет поддержки", который будет включать в себя, как материальную, так и политическую помощь.

Об этом сообщил государственный секретарь США Энтони Блинкен во время пресс-конференции.

Американский чиновник отметил, что союзники по НАТО поддерживают свои обязательства по будущему членству Украины в Альянсе, которые они взяли на себя во время Бухарестского саммита в 2008 году. А также рассказал, что Украина во время июльского саммита альянса может ожидать мощный пакет поддержки.

"Я уверен, что результатом в Вильнюсе станет мощный пакет политической и практической поддержки Украины", – сказал он.

Напомним, что очередной саммит НАТО должен состояться 11-12 июля в Вильнюсе. Туда уже официально приглашен президент Украины Владимир Зеленский. А перед этим мероприятием должен состоятся еще и саммит украинской формулы мира, которая пройдет без россии.

Ранее мы писали о том, что Волкер намекнул, чего Украине ждать от саммита в июле.

Также мы сообщали, о том, что СМИ разузнали, что Альянс хочет предложить Украине летом.