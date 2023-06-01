"До истребителей надо дожить": Зеленский откровенно высказался в Молдове

Хоть у Украины и нет пока истребителей, но мотивация у нас сильнее

Владимир Зеленский на евросаммите в Молдове поднял тему истребителей для Украины. Он констатировал, что без западных самолетов рф имеет преимущество в небе, но выразил надежду, что в будущем это получится исправить благодаря "коалиции истребителей".

Об это пишет "Телеграф", ссылаясь на пресс-конференцию Зеленского в Кишиневе.

Президент отметил, что хоть у Украины и нет пока истребителей, но мотивация у нас сильнее, чем у рф, поэтому мы победим.

"У нас нет современных истребителей, поэтому преимущество в небе у рф. Но мотивация у нас сильнее, поэтому мы победим. Я благодарен партнерам, что они услышали нас. Мы долго говорили, на кого-то давили… До истребителей надо дожить, и мы сделаем это обязательно", — сказал Зеленский.

При этом, Зеленский заявил, что большое количество стран уже готово предоставить Украине истребители.

"Сегодня я услышал мощную поддержку, большое количество государств, и что важно — большое количество истребителей, которые, я уверен, в ближайшее время под лидерством Соединенных Штатов мы объединим и сделаем эту коалицию", — сказал он и добавил, что до получения современных западных истребителей Киеву необходимо больше систем ПВО Patriot.

Напомним, ранее мы писали о том, что США присоединяются к "коалиции истребителей" для Украины.

Также мы сообщали о том, какие страны готовы обучать украинских пилотов, а кто выступил против.