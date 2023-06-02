Какими будут военные и политические последствия потери Бахмута для Украины: эксперты сделали прогноз

Ситуация в городе остается сверхсложной, но не критической для ВСУ

Бои за Бахмут продолжаются уже более девяти месяцев. За это время город в Донецкой области превратился в сплошные руины, а из 73 тысяч жителей в населенном пункте остаются около 500.

Несмотря на катастрофические потери личного состава и военной техники, оккупанты продолжают наступательные действия и, согласно картам Deep State, продвигаются в последнем, подконтрольном Украине районе города. Тем временем частота упоминаний Бахмута в официальных комментариях высшего военно-политического руководства страны значительно снизилась, что может косвенно свидетельствовать о создании информационной "тишины" для безопасного выхода наших военных из города и проведения операций на флангах.

"Телеграф" пытался разобраться, что будет означать потеря Бахмута для Украины, и какие военные возможности это откроет для наших врагов.

Стратегическое значение

Юго-западный участок Бахмута — единственная часть города, которая находится под контролем ВСУ. На обновленных картах боевых действий от сайта Deep State видно, что за последние несколько дней российские оккупационные войска продвинулись в направлении района "самолет".

Несмотря на то, что глава ЧВК "Вагнер" Евгений Пригожин уже неоднократно заявлял о "взятии" Бахмута, на этот раз он не только отчитался о захвате города, но и сообщил о выходе его наемников из населенного пункта. По словам "повара" путина, значительная часть боевиков покинула свои позиции 1 июня, а остальные останутся в городе до 5 июня, после чего также уйдут.

В то же время, по словам командующего Сухопутными войсками ВСУ Александра Сырского, временное затишье новостей из Бахмутского направления объясняется изменением формата операции.

"Наблюдается значительное уменьшение каких-либо активных действий врага при увеличении количества обстрелов по тяжелому вооружению, в основном из артиллерии и минометов. На первый взгляд кажется, что враг отказался от продолжения наступательных действий на этом направлении, но это впечатление не соответствует действительности. Временно произошло. изменение формата операции, что связано с выводом подразделений "Вагнера" и заменой их на армейские и десантные части. Поэтому нынешняя ситуация может производить впечатление затишья. Но, к сожалению, это лишь временное затишье", — пояснил Сырский в комментарии УП 1 июня.

Хотя официального подтверждения Генштаба ВСУ о потере города пока не поступало, учитывая сложность ситуации, такой сценарий развития событий вполне вероятен. При этом, по словам военного эксперта, полковника запаса Генштаба ВСУ Олега Жданова он не будет означать поражение для Украины и не станет победой для россиян.

Дело в том, что наибольшую ценность в стратегическом смысле имеет не столько город, сколько господствующие высоты вокруг него. Именно эти позиции сейчас находятся под полным контролем ВСУ.

"Перед Часовым Яром построена линия обороны и продвижение врага там просто невозможно. Более того, продвижение наших войск на юго-западной и северной окраинах города создает угрозу окружения российских войск в самом Бахмуте. Уже сейчас они находятся под перекрестным огневым контролем нашей артиллерии. Далее у них будет два варианта: либо окружение, либо выход с позиций", — объясняет эксперт в комментарии "Телеграфу".

Стоит отметить, что данная версия подтверждается и свежими записями в социальных сетях украинских военных, находящихся в горячей точке.

Сакральность Бахмута для окупантов состоит в политическом значении этого города. Во-первых, победой своих наемников евгений пригожин наконец докажет высокую эффективность боевиков на фоне регулярных войск рф. Во-вторых, за последние девять месяцев в глазах россиян Бахмут стал своеобразным "мерилом" военной мощи русской и украинской армий.

Кроме того, завершение боевых действий на этом направлении позволит пригожину спасти остатки своего войска, которое российские спецслужбы буквально пропустили через "бахмутскую мясорубку". Однако, по словам Олега Жданова, пока выход "вагнеровцев" из города — это лишь заявления. Пригожин действительно выводит подразделения, потерявшие боеспособность, но Минобороны рф пока не согласовало полный выход наемников из города.

"ВСУ удерживают позиции не только потому, что это наши территории и мы должны защищать их, но и для того чтобы истощать противника. В ходе бесконечных наступлений россия потеряла здесь около 100 тысяч солдат [убитыми и ранеными] и теперь вынуждена перебрасывать в Бахмут силы из Авдеевского направления. Украина в свою очередь организовала своеобразную "карусель": подразделения сменяют друг друга на основе ротации, а резервы, которые готовятся к контрнаступлению, не участвуют в боевых действиях в Бахмуте. Даже если Украина потеряет этот город, на оперативную обстановку на всем направлении это не повлияет, а вот значительное ослабление врага боями за этот населенный пункт – уже свершившийся факт", — говорит экс-полковник ВСУ.

Политическая роль Бахмута

За развитием событий в Бахмуте внимательно следят не только украинцы и народная масса страны-агрессора, но и наши международные партнеры. Обеспечивая бесперебойную и мощную военную поддержку украинской армии, на Западе рассчитывают, что вложенные ресурсы будут использованы максимально эффективно, а каждая военная операция ВСУ приближает цивилизованный мир к победе над государством-террористом.

В марте 2023 года министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Бахмут имеет больше символическое значение, чем оперативное, и падение города не обязательно будет означать, что москва возобновила динамику своих военных усилий. Тогда слова американского чиновника были расценены двояко. В частности, некоторые эксперты предполагали, что таким образом в США намекают на нерациональность удержания города.

Правда, позже Остин объяснил свое заявление, отметив, что американское правительство будет уважать любое решение Украины, сообщает УП.

"Именно президент Зеленский решает, что важно и что требует передислокации. Если он решит в определенный момент времени передислоцировать силы (из Бахмута), это, вероятно, будет означать, что он делает это для сохранения преимущества. Но независимо от того, остаются там (украинские силы) или нет, и как долго они там остаются — это решение президента Зеленского и ничье другое. И опять же наша цель — убедиться, что мы поддерживаем его, каким бы ни было решение на поле боя", — подчеркнул Министр обороны США.

По словам политического аналитика Александра Кочеткова, понимание того, что взятие Бахмута не станет ни политической, ни стратегической победой для россии, начало "догонять" уже даже самих россиян. На Западе же с самого начала отдавали себе отчет, какое значение имеет этот город, и с пониманием наблюдали за происходящим.

Эксперт уверен: события на фронте не способны никоим образом повлиять на уровень политической, финансовой и военной поддержки Украины со стороны наших союзников, ведь победить общего врага удастся лишь совместными усилиями.

"Ключевым аспектом в этой ситуации является не ситуация в самом Бахмуте, а контроль над господствующими высотами вокруг него. И здесь сила за нами. В Минобороны США это прекрасно понимают, поэтому никаких "разочарований" быть не может. Сейчас Запад ожидает от Украины мощного и успешного контрнаступления, опять же, с пониманием ожидая ровно столько, сколько потребуется для подготовки этой операции", — говорит политолог в комментарии "Телеграфу".