Мощная работа украинской ПВО: над Киевом уничтожено более 30 воздушных целей россии

Информации о разрушениях и пострадавших нет

Российские оккупанты в очередной раз нанесли массированный ракетный удар по Киеву в ночь на пятницу, 2 июня. Благодаря мастерству украинских бойцов противовоздушной обороны в небе было ликвидировано более 30-ти целей противника.

Об этом сообщили в Киевской городской военной администрации (КМВА).

"Пуски ракет были осуществлены из стратегических бомбардировщиков Ту-95МС из района Каспия, вероятно — крылатыми ракетами типа Х-101/555. Синхронно по разным направлениям Киев атаковали БпЛА, по предварительным данным — баражирующие боеприпасы Shahed", — говорится в сообщении КМВА..

"Но наша ПВО – просто титаны!" – добавили в Администрации.

По предварительной информации, в воздушном пространстве над Киевом и вокруг Киева силами и средствами противовоздушной обороны было обнаружено и уничтожено более 30 воздушных целей разного типа.

Также отмечается, что информации о разрушениях и пострадавших нет.

Напомним, что с начала мая оккупационные войска начали более интенсивно наносить удары по Киеву, используя ракеты разного типа и БПЛА. Так, минувшей ночью россияне атаковали Киев крылатыми и баллистическими ракетами "Искандер". Украинские силы ПВО уничтожили все ракеты, однако их обломки упали на проезжую часть в Днепровском районе и вблизи поликлиники в Деснянском районе. В результате падения обломков российских ракет в Деснянском районе погибли три человека — две женщины и ребенок. В момент падения обломков они были близ укрытия, потому что поликлиника была закрыта. Из-за этого инцидента полиция уже возбудила уголовное дело.