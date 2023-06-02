Уже сформированы и вооружены: Клименко рассказал интересные детали о "Гвардии наступления"

Игорь Клименко рассказал о гвардии наступления

Новосформированные бригады "Гвардии наступления", которая вместе с остальными Силами обороны будет участвовать в контрнаступлении ВСУ, вооружена уже не хуже, чем другие военные подразделения Украины, а её костяк состоит из опытных командиров.

Об этом рассказал глава МВД Украины Игорь Клименко в интервью BBC.

По словам министра, "Гвардия наступления" уже полностью сформирована. При этом он отказался называть точную численность бригад, но рассказал, что желающих было около 40 тысяч.

"Это несколько десятков тысяч, около 40. Заявки мы еще обрабатываем, потому что новые бригады будут еще формироваться", — говорит Клименко.

Он также подтвердил, что данные отряды это полностью новые подразделения, а не созданные на базе каких-то старых бригад. Они имеют аналогичное вооружение с подразделениями ВСУ, кроме некоторых видов тяжелого оружия. Это связанно с тем, что бригады сформированы в системе МВД, а не ВСУ, а значит не могут получать, например, западное вооружение такое как танки Leopard. Впрочем, отмечает Климено, танки у его бойцов тоже есть, но другие.

"Это новые подразделения, куда мы набрали новых людей. Эти подразделения сформированы из скелета – командиров, прошедших боевые действия, имеющих опыт участия в войне. Эти командиры и инструкторы учат молодое пополнение, которое приходит к нам, чтобы сформироваться уже в боевые порядки и в составе сил обороны принять участие в боевых действиях. Основная цель создания этих подразделений – в составе сил обороны осуществить штурмовые действия по освобождению территории нашего государства и выйти на границу 1991 года", — рассказал он.

Напомним, ранее мы писали о том, что генерал озвучил сроки начала контрнаступления ВСУ.

Также мы сообщали, что сенатор США после визита в Киев сделал интригующий анонс по поводу контрнаступления.