Рос с Украиной в сердце: на фронте погиб поэт и музыкант, сын волонтерки из Мариуполя (фото и видео)

Именно благодаря Даниилу Подыбайло мир узнал о первых авиационных обстрелах Мариуполя

Каждый день в борьбе с российскими оккупантами Украина теряет своих людей — на фронте погиб поэт и музыкант из Мариуполя Даниил Подыбайло, сын Марии Подыбайло — волонтера, историка и социолога. Его жизнь оборвалась в 26 лет, в Клещеевке под Бахмутом.

Даниил Подыбайло рос с Украиной в сердце, в Мариуполе его называли сыном полка с 2014-го года, потому что он практически рос в общественном центре "Новый Мариуполь", который создала и возглавила его мама, рассказал сайт 0629.com.ua.

Под гитару он пел на проукраинских митингах в Мариуполе, причем Даниил не учился музыке, это был его врожденный дар.

У Даниила был врожденный талант к музыке

"Он был музыкантом, певцом, поэтом, писателем. Мечтал издать книги, глубокие по смыслу, как и он сам. Даниил был одним из лучших в городе мастером по освещению сцены и звукорежиссером. А еще он изучал IT и мечтал после войны запустить что-то крутое, необычное, собственно — были у него идеи относительно стартапа", — рассказывает издание.

Он с детства рос патриотом

После начала полномасштабной войны парень остался в Мариуполе и помогал военным. По словам его командира, именно благодаря Даниилу Подыбайло мир узнал о первых авиационных обстрелах Мариуполя.

"Он хорошо разбирался в технике, и эти его знания помогали нам выполнять задачи в окруженном Мариуполе", — рассказал командир.

Кроме этого Даниил занимался волонтерством, развозил людям еду и воду.

Позже вместе с другими ему удалось вырваться из оккупации. Исключительно благодаря своей изобретательности он смог пройти все допросы и многочисленные вражеские блокпосты. Вступил в ряды территориальной обороны, стоял на защите Киева и участвовал в освобождении Харькова. Последний его фронт — Бахмут, 128 батальон 112 бригады ТрО, подразделение Адама.

Вырвавшись из оккупации, Даниил вступил в тероборону

Его побратимы рассказывают, что Даниил и его друг отличались невероятной отвагой, они участвовали в выбивании тылов и резервов оккупантов в Клещеевке, что создало условия для продвижения флангов. Вместе с другом они и погибли.

Это — видео работы их подразделения под Бахмутом. Фоном для уничтожения врагов звучит музыка Даниила Подыбайло.

Ранее "Телеграф" рассказывал, что в тяжелых боях за Бахмут погиб украинский журналист, первый главный редактор интернет-издания "Сихів Медіа" Виктор Петров. Украинскому воину было всего 33 года.