У Украины и Грузии будет общая граница? Саакашвили сделал очень смелый прогноз

Саакашвили уверен в победе Украины

Бывший президент Грузии и гражданин Украины Михаил Саакашвили, который был брошен в тюрьму грузинскими правоохранителями, выразил уверенность, что наша страна сможет одержать победу над россией и наша общая граница с его родиной будет проходить по реке Псоу.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на заявление Саакашвили.

По его мнению, по итогам войны в Украине слово нашей страны будет иметь большой вес в мире. А разгромленные путинские войска будут изгнаны не только с оккупированных частей Украины, но и Грузии.

"Мы должны подготовиться к освобождению Абхазии и Шида Картли. Это окно очень скоро откроется, и мы все должны уловить момент, когда русская армия будет полностью расформирована и в Москве будет царить хаос", — говорит экс-президент Грузии.

Более того, экс-президент предполагает, что у Украины и Грузии после войны будет общая граница, таким образом он намекает на возможное присоединение к нашей стране территорий — Кубани.

"Готовимся обустраивать грузино-украинскую границу на Псоу!", — пишет Саакашвили.

Напомним, что Михаил Саакашвили вернулся в Грузию в конце сентября позапрошлого года, где уже на следующий день был задержан грузинскими правоохранителями. Политика поместили в тюрьму в городе Рустави. Сразу после задержания "Телеграф" побывал в Грузии и показал, как выглядит та самая тюрьма, где содержали Саакашвили.

Находясь в месте лишения свободы Саакашвили объявил голодовку, после чего был переведен в тюремную больницу в Тбилиси, а позже — в военный госпиталь в Гори. 12 мая 2022 года политика поместили в гражданскую клинику "Вивамед" где он и находится до сих пор.

С того времени уже много тревожных новостей было о состоянии здоровья экс-президента Грузии.