В Киеве и ряде областей воздушная тревога: что известно (обновляется)

Сегодня тревога началась раньше обычного

Вечер пятницы, 2 июня, не обошелся без российской агрессии, — в Киеве и сразу ряде областей объявили воздушную тревогу.

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23:05 Тревога объявлена по всей Днепропетровской области, — мониторинговые каналы пишут о запуске дронов.

По состоянию на 22:55 тревога объявлена в Киеве, Киевской, Житомирской, Черниговской, Винницкой, Черкасской, Кировоградской и Запорожской областях. В Никопольском районе Днепропетровской области также объявлена угроза артобстрела.

Ряд каналов сообщил о пусках ракет в сторону Киева, однако эта информация не подтвердилась, — предварительно тревога связана с угрозой запусков дронов и баллистики, но запусков пока не было.

Карта воздушных тревог в Украине

Стоит заметить, что последние недели стали по-настоящему "взрывными" для киевлян и жителей области — почти каждую ночь оккупанты атакуют Киев ракетами и дронами, нанося разрушения и убивая мирное население.

Ранее представитель Главного управления разведки Минобороны Украины Андрей Юсов в комментарии "Телеграфу" рассказывал, почему россия так сильно атакует Киев в последнее время и сколько у нее еще осталось ракет.