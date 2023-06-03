Проблемы только начинаются: в разведке рассказали, что ждет россию после поражения в войне

россию накроют внутренние конфликты

В результате успешного контрнаступления украинской армии и проигрыша россии в войне, там могут начаться внутренние конфликты, которые выльются в восстание, и военное противостояние.

Об этом рассказал представитель ГУР Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"В результате успешных действий украинских сил безопасности и обороны и деоккупации наших территорий возможны внутренние конфликты внутри самой московщины. В результате успешных действий повстанцев, которые борются за свои права на территории так называемой российской федерации, россиян с паспортами этой федерации, также возможен внутренний конфликт", – пояснил он.

Представитель ГУР говорил о бойцах Русского добровольческого корпуса и легиона "Свобода России", которые уже не раз зашли на территорию рф для того, чтобы освободить ее от путинского режима.

Юсов, добавил, что новая операция российских добровольцев в Белгородской области продолжается. "Вторая армия мира" оказалась совсем не готова к такому повороту событий. Прежде всего, причина в том, что руководство рф перебросило все боеспособные силы в Украину в попытках оккупировать как можно больше наших территорий.

"На территории московщины остались преимущественно пузатые "гаишники". И этот план "Эдельвейс", который объявил Путин на территории Белгородщины, созвал там так называемых "силовиков", которые в основном научены бить дубинками участников мирных акций протеста и брать взятки с бабок", – описал ситуацию Юсов.

Как рассказывал "Телеграф", новый виток гражданской войны в россии продолжился и 2 июня. Русские добровольцы продолжают вести тяжелые бои на территории Белгородской области и уничтожать путинские войска артиллерией и бронетехникой.