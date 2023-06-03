А что же раньше не помог? Зеленский интересно ответил на слова Трампа о переговорах с путиным

В ситуации, в которой сейчас находится Украина, возможные перемены в США вызывают беспокойство у президента

Президент Украины Владимир Зеленский, который сказал, что Украина уже готова к контрнаступлению, заявил, что "не понял" слов бывшего президента США Дональда Трампа, что он бы завершил полномасштабную войну за одни сутки, посадив Киев и Москву за стол переговоров.

Об этом он сказал в интервью WJS, в ответ на вопрос, есть ли у него беспокойство по поводу влияния предстоящих выборов в США на помощь Украине и хотел бы президент этих соображений завершить войну к тому времени.

"Конечно хотелось бы завершить войну как можно скорее. Это не связано с администрацией – будет она такая же или изменится. Президент Байден – он президент во время полномасштабной войны, и он помог нам больше, чем президент Трамп. Но при этом нужно понимать, что тогда не было полномасштабной войны, и я не знаю, как бы действовал Трамп", – отметил Зеленский.

Он добавил, что заявление Трампа, что войну якобы можно было бы завершить за одни сутки ему непонятно.

"Я не понял, почему Дональд Трамп говорил, что за 24 часа посадил бы Путина и Зеленского за стол переговоров и завершил войну. Он мог тогда это сделать, когда он был. Но этого не произошло. Да, вопрос был не такой острый – потому что не было полномасштабного вторжения. Но были оккупированы наши территории", – сказал президент.

Он отметил, что в ситуации, в которой сейчас находится Украина, возможные перемены в США вызывают беспокойство, так как ситуация может измениться как к лучшему, так и к худшему.

Напомним, бывший президент США Дональд Трамп недавно заявлял, что нашел бы способ завершить войну "за 24 часа" и отказался называть Путина военным преступником.

Как рассказывал "Телеграф", Трамп неоднократно делал провокативные заявления об Украине. В частности, он считает, что США слишком много помогает Украине, а наша страна должна отдать территории россии, если та претендует на них. В то же время он признал вторжение россии в Украину ошибочным и считает, что этого не произошло, будь он президентом.