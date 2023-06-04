Война — день 466: оккупанты активизировались на Харьковщине и продолжают ракетный террор

Оперативно о главном 4 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 466 дней. Оккупанты активизировались на Купянском направлении, а украинские войска достигают локальных успехов в Донецкой области. При этом руководство Украины подчеркнуло, что ВСУ готовы к началу контрнаступления и его начало будет заметно всем. Не имея возможности повлиять на ситуацию на поле боя, россия продолжает применять тактику ракетного террора и обстреливает гражданские объекты.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 4 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:10 Общее количество пострадавших от обстрела пригорода Днепра возросло до 20 человек, госпитализировали 17 человек. Среди раненых — пятеро детей.

00:00 Глава Днепропетровского областного совета призвал жителей области не игнорировать сигналы тревоги ночью. При этом мониторинговые группы сообщают о вылете 6 ракетоносителей из Мурманской области

О том, что происходило 1 июня, читайте в материале: Война — день 463: оккупанты продолжают локальные атаки и с трудом скрывает потери

Узнать о главных событиях 2 июня можно в публикации: Война — день 464: попытки наступления россиян на Донбассе продолжаются, но ВСУ "перемалывают" оккупантов

С данными за 3 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 465: оккупанты остановились под Бахмутом, но пытаются прорваться в других местах