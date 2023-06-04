Пока на одной улице погибают, на другой на этом наживаются: Филатов обвинил днепрян в обмане

Филатов обвинил некоторых днепрян в обмане

Некоторые украинцы, не смотря на ежедневные смерти своих соотечественников, используют войну для улучшения личного благосостояния. И пока на одной улице вытаскивают мертвых детей из-под завалов на соседней придумали, как обмануть власть.

Такой вывод можно сделать из поста мэра Днепра Бориса Филатова, который обвинил некоторых своих горожан в обмане.

По его словам, дело в том, что после ракетных атак в жилых домах часто выбивает окна. Расходы на ремонт берет на себя мэрия и бесплатно вставляет окна всем пострадавшим. Причем меняет сразу на современные металлопластиковые. И этим якобы решили воспользоваться хитрые граждане.

Филатов, ссылаясь на слова своих подчиненных, заявил, что жители одного из домов решили бесплатно заменить себе окна и специально разбили молотком старые стекла, чтобы сделать вид, что их выбило взрывной волной и запросить помощь у городской власти.

"Приходят граждане: "Борис Альбертович, мы из соседнего дома, у нас тоже окна повылетали, но Ваши подчиненные ничего не делают"

Вызываю подчиненных. Ору матом.

Подчиненные молчат. Переминаются с ноги на ногу.

"Чего молчите; скоты?"

"Как бы Вам, так сказать, чтобы Вы поверили?.

Дело в том, что этот дом, да, по соседству.

Но через три улицы.

Туда взрывная волна не дошла"

"Ииии???"

"Просто граждане, зная, что всем ставят новые металлопластиковые окна, повыбивали стекла молотком. Во всем

подъезде"

Они. Повыбивали. Стёкла. Молотком", — рассказывает Филатов.

Напомним, ранее мы писали о том, что Днепропетровщина подверглась очередной российской атаке вечером 3 мая. Россияне нанесли удар по пригороду Днепра и разрешили жилую застройку. Пострадали десятки граждан.

Также мы сообщали о том, как отработала украинская ПВО во время новой атаки оккупантов.