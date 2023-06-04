Духовный пастырь: как военный капеллан Иван поддерживает наших бойцов на Донетчине (фото)

Как работает капеллан ВСУ неподалеку от передовой

В воскресенье, 4 июня, христиане восточного обряда отмечают праздник Троицы. В Украине же этот день многие верующие встречают на фронте и не имеют возможности провести его со своими семьями.

Однако чтобы не оставлять бойцов ВСУ совсем без возможности провести религиозные обряды их посещают военные капелланы. Работу одного из них в Донецкой области, неподалеку от районов проведения боевых действий, показал корреспондент "Телеграфа".

Военный капеллан Иван провел совместную молитву с военнослужащими, однако это далеко не единственная его функция на фронте. Иногда бойцы обращаются к нему чтобы просто поговорить и получить поддержку или исповедаться.

Но иногда его задачей также является проведение бойцов в последний путь.

Как сообщалось ранее, накануне корреспондент "Телеграфа" побывал возле Бахмута и показал, как там сейчас живут украинские военные и поинтересовался, что они думают о происходящем возле города.

Кроме того, он показал, как выглядит сам Бахмут спустя месяцы обстрелов и бомбардировок.