Война — день 467: оккупанты пытаются наступать на Харьковщине, а партизаны "хозяйничают" в россии

Оперативно о главном 5 июня

Полномасштабное вторжение в Украину продолжается 467 дней. Оккупанты продолжают предпринимать попытки наступления на Купянском направлении, однако это не приносит особых успехов, в свою очередь ВСУ держат оборону на востоке Украины и достигают успехов в контратаках на отдельных участках. Вместе с тем, в самой россии продолжается противостояние между вооруженной оппозицией и путинскими военными на территории Белгородской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 5 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Оккупанты обстреляли Чугуев (Харьковская область) ракетами С-300, сообщили в полиции

Узнать о главных событиях 2 июня можно в публикации: Война — день 464: попытки наступления россиян на Донбассе продолжаются, но ВСУ "перемалывают" оккупантов

С данными за 3 мая можно ознакомиться в трансляции: Война — день 465: оккупанты остановились под Бахмутом, но пытаются прорваться в других местах

О том, что происходило 4 июня, читайте в материале: Война — день 466: оккупанты активизировались на Харьковщине и продолжают ракетный террор