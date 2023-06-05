"Море, кровь, паромы не справляются": Маломуж рассказал о сценариях контрнаступления ВСУ

Благодаря панике россиян можно захода украинских военных в Крым, считает генерал

Ради "грубого пробуждения россиян" Вооруженные силы Украины имеют несколько сценариев эффективного контрнаступления.

Об этом рассказал генерал армии и руководитель Службы внешней разведки Украины в 2005-2010 годах Николай Маломуж в комментарии "24 каналу".

Эффективная работа партизан в тылу на юге, поражение враждебных ключевых позиций, логистики, путей и штабов рф вызовут еще большую панику врага. Усилить ее должны мощные удары ракетными системами, авиацией и дронами, считает он.

"Россияне уже панически настроены, что мы будем наступать. То, что было у них в страшных снах – будет в реалиях. Все будет двигаться, лететь, огневые валы будут уничтожаться, зубы дракона не сработают. Мощные группировки ударят с тыла, или мы их просто обойдем и здесь может быть паника и движение в Крым ”, – предположил генерал.

Благодаря панике россиян следует ожидать и заход украинских военных в Крым, откуда можно наносить мощные удары по Крымскому мосту и Черноморскому флоту.

"Это колоссальный формат, который будет побуждать их убегать. А убегать будет некуда – море, кровь, паромы не справляются, моста нет. Это один из сценариев, который будет близок к реальности. Мы формируем подходы, нестандартные стратегии. Враг настроен на мощные и пораженные. удары. Но нужно планировать так, чтобы он надеялся только на спасение своей жизни ", — подчеркнул Маломуж.

Напомним, американский генерал, бывший директор ЦРУ Дэвид Петреус считает, что контрнаступление ВСУ будет очень мощным. По его мнению, украинские воины достигнут общевойскового эффекта.