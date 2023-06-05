Для них нет непреодолимых препятствий: ВСУ получат новую партию вездеходов Bandvagn 206 (фото, видео)

Украина получит новую партию бронемашин Bandvagn 206

ВСУ получат от Германии 64 гусеничных вездехода Bandvagn 206, которые идеально подойдут для преодоления препятствий на фронте.

О планах передать военную технику Украине сообщили на сайте правительства Германии.

Гусеничные вездеходы BV206 разработаны шведской компанией Haegglinds. Они уже ранее передавались на нужды ВСУ, хотя официально об этом не сообщалось. В частности, наши военные могли получить их от Нидерландов, Италии и Великобритании.

Известно, что данный тип вездеходов отлично себя зарекомендовал в условиях Арктики, пустынях и джунглях.

На борту Bandvagn 206 могут одновременно находиться 11 бойцов.

Данная модель получилась крайне удачной, ее используют не только в Скандинавии, но и по всему миру. Известно, что вездеход используют в 37 странах мира.

Постоянный полный привод обеспечивает проходимость вездехода даже на максимально крутых уклонах. Вездеход имеет высокую проходимость по слабонесущим грунтам – снегу, болотам, песку. При этом гусеницы не повреждают растительный покров, заявляют разработчики.

Ранее "Телеграф" писал о том, что Украина получила мощные радары от Норвегии и Великобритании.