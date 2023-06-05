В Украину приезжает переговорщик от Папы Римского: стали известны даты визита
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Ватикан подтвердил визит кардинала Маттео Дзуппи в Украину
"Посредник" от Ватикана в мирных переговорах между Украиной и россией кардинал Маттео Дзуппи посетит Киев 5-6 июня.
Об этом сообщает Vatican News.
"В ноте уточняется — это инициатива, основной целью которой является углубленное выслушивание украинских властей о возможных путях достижения справедливого мира и поддержка жестов гуманности, способствующих ослаблению напряженности", — говорится в сообщении.
В то же время в пресс-службе Ватикана сообщили, что Дзуппи приедет в Киев уже сегодня, в украинской столице он пробудет два дня.
Украинская сторона о визите переговорщика пока не сообщала.
Ранее в Ватикане заявляли, что Дзуппи планирует посетить Киев и Москву, где у него должны состояться встречи с президентами Украины и россии.
Отметим, что Маттео Зуппи является президентом Конференции итальянских епископов. В свое время он принимал участие в мирных переговорах по урегулированию конфликта в Мозамбике.
Ранее "Телеграф" писал о том, что в Ватикане надеются, что миссия "может предложить пути мира, от которых Святейший Отец не отступал никогда".