Может быть еще хуже: из-за подрыва Каховской ГЭС в Днепр попали десятки тонн машинного масла

Участники СНБО уже согласовали комплекс международных мероприятий из-за подрыва ГЭС

Из-за подрыва россиянами Каховской ГЭС в реку Днепр попало более 150 тонн машинного масла. Более того, существует риск дальнейшей утечки.

Об этом сообщает "Телеграф", ссылаясь на данные с сайта президента Украины.

Так, на экстренном заседании СНБО до его членов довели информацию, что в Днепр попало большое количество машинного масла.

"В Днепр попало не менее 150 тонн машинной смазки, есть риск дальнейшей утечки еще более 300 тонн", — сообщает пресс-служба ОП.

Участники заседания уже согласовали комплекс международных мероприятий, среди которых – созыв заседания Совета Безопасности ООН, обращение в международные природоохранные организации, в Международный криминальный суд, поскольку такие действия россиян содержат явные признаки нарушения Женевской конвенции.

Также члены Совета национальной безопасности и обороны были проинформировали о текущей ситуации на Запорожской АЭС.

"Украинский персонал станции держит ситуацию под контролем и имеет инструменты на случай развития событий", — говорится в сообщении.

Напомним, ранее мы писали о том, каковы последствия подрыва плотины Каховской ГЭС.

Также мы сообщали, что Запад грозит трибуналом подрывникам Каховской ГЭС.