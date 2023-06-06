Подрыв или другие действия россиян? Западные аналитики выдвинули версию по Каховской ГЭС

Незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных уровней

Основываясь на сделанных до прорыва Каховской ГЭС спутниковых снимках, предположили, OSINT-аналитики выдвинули предположение, что плотина якобы могла разрушиться не в результате подрыва россиянами, а из-за полученных ранее повреждений.

Как отмечает журналист The Washington Post Эван Хилл, между 28 мая и 5 июня часть дороги и шлюзовых ворот, которые проходили над плотиной, были повреждены или разрушены.

Спутниковые снимки, сделанные в последние недели, свидетельствуют о том, что плотина за несколько дней перед разрушением получила новые повреждения.

"Я далеко не инженер, но, может, плотину разрушила матушка-природа, а не украинцы или русские?" — написал в Twitter журналист Bellingcat Арик Толер.

В свою очередь Эван Хилл обращает внимание на то, что незадолго до прорыва плотины уровень воды в Каховском водохранилище достиг беспрецедентных показателей. Это могло произойти из-за того, что россия, которая контролировала ГЭС, держала открытыми слишком мало шлюзов. Таким образом, так или иначе, в разрушении дамбы виноваты оккупанты.

Вместе с тем, время журналист The Economist Оливер Кэррол сообщил, что очевидцы рассказали изданию об "оглушительном взрыве", который был слышен утром в Каховке.

Отметим, OSINT — это метод разведки, основанный на анализе данных из открытых интернет-источников. Он используется в работе многих разведок мира.

Как писал "Телеграф", президент Ассоциации профессионалов окружающей среды PAEW, директор Офиса постоянных решений Людмила Цыганок назвала 12 основных и весьма критичных последствий подрыва российскими оккупантами плотины Каховской ГЭС.