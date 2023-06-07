Если будет доказана причастность россии к подрыву Каховской ГЭС, ее еще больше изолируют от мира - западные СМИ

Уничтожение Каховской ГЭС и затопление нескольких областей должно сорвать контрнаступление ВСУ, считают на Западе

В ночь на 6 июня 2023 года российские солдаты подорвали Каховскую ГЭС, из-за чего в зоне риска затопления оказались около сотни населенных пунктов. На это уже отреагировали в мире, в частности президент США Джо Байден, который пообещал Украине еще больше поддержки.

Кто виновен в подрыве ГЭС

Крупнейшая ежедневная газета Германии Süddeutsche Zeitung выпустила собственный материал, в котором заявляет о том, что Украина и россия еще с осени 2022 года обоюдно обвиняли друг друга в намерении подорвать Каховскую ГЭС. Но для Украины не было смысла идти на такой шаг. Если же россия таки это сделала, значит, она хочет помешать продвижению украинской армии на Херсонщине.

Также немецкое СМИ напомнило, что уже не первый раз вода стала оружием в этой войне. В 2014 году Украина перекрыла подачу воды в Крым. В конце февраля 2022 года украинские спецназовцы взрывали дамбу на реке Ирпень, чтобы не дать россиянам продвинуться в Киев.

В сентябре 2022 года российские войска стреляли по дамбе в Кривом Роге, чтобы уничтожить тогда понтонные переправы, которые строили ВСУ.

Как повлияет подрыв дамбы на войну

Американский журнал Foreign Policy віпусти статью, в которой поставил под сомнение вину россии в затоплении Каховской ГЭС. Журналисты лишь намекнули, что НАТО и ЕС склоняются к тому, что причастна к этому именно россия.

Если же оккупанты и правда виноват в этом, то они сами себе могут нанести вред, ведь именно по этой дамбе попадало 85% всей воды в Крым.

Подрыв Каховской ГЭС может повлечь за собой экологическое бедствие, которое повлияет на сельское хозяйство на Юге Украины, не говоря уже о вреде, причиненном людям и их хозяйствам.

Кроме того, до конца не ясно, как этот инцидент повлияет на контрнаступление Украины. Однако американское СМИ уверено, что подрыв дамбы может замедлить, а то и вообще полностью разрушить планы ВСУ по молниеносной атаке российских позиций на юге и востоке от Херсона.

В случае, если вина россии будет доказана, то ее еще больше изолируют от мирового сообщества, а этот акт будет расцениваться как военное преступление.

Ранее "Телеграф" рассказывал о том, что из-за разрушения Каховской ГЭС могут быть затоплены до 80 населеных пунктов. Владимир Зеленский также добавил, что возможны серьезные проблемы с питьевой водой во всем регионе.