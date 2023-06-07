Враг наступает по линии Авдеевка-Донецк: свежие карты боев в Украине

россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, украинские силы отразили 12 атак

Идут 468-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, 6 июня они продолжали наступательные операции на линии Авдеевка-Донецк. В то же время украинские войска в этом районе активно проводят контратаки. Продолжаются ожесточенные бои на Бахмутском направлении.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Украинский Генштаб сообщил, что основные усилия россияне концентрируют на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение минувших суток произошло 28 боевых столкновений. Оккупанты без успеха атаковали в районе Кременной, Белогоровки и Берестового.

Ситуация в районе Луганской области на карте

Донецкая область

Украинский Генштаб сообщил, что россияне вели безуспешные наступательные действия вблизи Авдеевки, Северного, Невельского и Марьинки, а украинские силы отразили 12 российских атак.

Ситуация в районе Донецкой области на карте

Российские источники утверждали, что украинские войска вошли в Берховку и по состоянию на вторую половину дня 6 июня в ней шли бои. 5 июня, главарь ЧВК "вагнера" евгений пригожин заявил, что украинские войска захватили неопределенную часть Берховки.

Россияне заявляют, что на юго-западной окраине Бахмута идут ожесточенные бои, а украинские войска вытеснили их с позиций к западу от Клещеевки.

Ситуация в райне Бахмута на карте

Спикер объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень сообщил, что чеченские силы заменили штурмовые элементы "Шторма Z" в районе Марьинки около недели тому назад. С тех пор они потеряли энтузиазм по отношению к наступлению после того, как столкнулись с сильным украинским сопротивлением.

Шершень отметил, что чеченские силы росгвардии атакуют один фланг в районе Марьинки, а регулярные российские войска атакуют другой.

"Южная ось"

6 июня украинские войска продолжили наземные атаки на юго-западе Донецкой и востоке Запорожской областей. Российские источники утверждали, что ВСУ продолжали наступление в районе населенных пунктов Новодаровка, Ровнополье, Нескучное.

Ситуация в Запорожской области на карте

Украинский Генштаб сообщил, что российские войска безуспешно атаковали в направлении Новоселки. Представитель объединенного пресс-центра Сил обороны Таврического направления Валерий Шершень заявил, что российские войска продолжают оборону на Новопавловском и Ореховском оперативных направлениях Запорожской и западной части Донецкой областей.

Ситуация в районе Херсонской и Николаевской областях на карте

Как сообщал "Телеграф", координатор Совета национальной безопасности Белого дома Джон Кирби ответил на заявление главы российского МИД сергея лаврова о том, что передача Украине истребителей F-16 только усугубляет "конфликт". Американцы посоветовали россии вывести свои войска, чтобы военный потенциал Украины их больше не беспокоил.