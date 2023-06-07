ВСУ приземлили еще одну вражескую "птичку"

ВСУ продолжают превращать технику оккупантов в металлолом

За минувшие сутки, когда оккупанты устроили подрыв на Каховской ГЭС, украинские военные уничтожили российский штурмовик Су-25.

Об этом говорится в свежей сводке Генштаба ВСУ.

Всего же 6 июня авиация сил обороны нанесла 17 ударов по районам сосредоточения личного состава и 4 – по зенитно-ракетным комплексам противника.

"Были уничтожены российский штурмовик Су-25 и 4 разведывательных БПЛА", — отмечают военные.

О месте ликвидации вражеской "птички" не сообщается.

Судя по ориентировочным данным Генштаба ВСУ, с начала полномасштабного вторжения оккупантов на нашу землю было уничтожено уже 314 самолетов.

Для справки. Су-25 — штурмовик, который россияне используют для непосредственной поддержки сухопутных войск над полем боя днем и ночью при прямой видимости цели. Его задача — уничтожение объектов с заданными координатами круглосуточно в любых метеоусловиях.

Ранее "Телеграф" писал о том, что президент Украины Владимир Зеленский озвучил потери оккупантов на Бахмутском направлении. По его информации, за 10 месяцев боев наемники из ЧВК "Вагнера" понесли потери в размере больше 80 тысяч человек.