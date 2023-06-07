Утренняя "бавовна" посетила Мелитополь и Токмак: пишут о многочисленных взрывах (фото)
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В Запорожской области утром оккупантам передали пламенный "привет"
Утром 7 июня в оккупированных россиянами Мелитополе, где недавно ликвидировали коллаборанта из рядов полиции, и Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.
Как пишет Телеграм-канал "Гнила черешня", в Токмаке было зафиксировано минимум 6 прилетов.
По данным источника, над городом начал подниматься черный дым.
В то же время городские Телеграм-каналы Мелитополя сообщают о взрывах в районе района Мирный. В небе над городом также видны следы работы ПВО.
Оккупационные власти города подтвердили обстрел, но уже успели заявить, что работа ПВО была успешной.
Украинские официальные ведомства о ситуации в Мелитополе и Токмаке пока ничего не сообщали.
Напомним, что недавно в районе оккупированного Мелитополя украинским военным удалось нанести удар по двум вражеским истребителям Су-25. Один ВСУ сбили, а второй значительно повредили.
Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты продолжают использовать одну из схем краж детей — вывоз "на оздоровление". В планах россиян вывезти из Мелитополя тысячи несовершеннолетних.