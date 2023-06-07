Утренняя "бавовна" посетила Мелитополь и Токмак: пишут о многочисленных взрывах (фото)

В Запорожской области утром оккупантам передали пламенный "привет"

Утром 7 июня в оккупированных россиянами Мелитополе, где недавно ликвидировали коллаборанта из рядов полиции, и Токмаке Запорожской области прогремели мощные взрывы.

Как пишет Телеграм-канал "Гнила черешня", в Токмаке было зафиксировано минимум 6 прилетов.

По данным источника, над городом начал подниматься черный дым.

Небо над Мелитополем

В то же время городские Телеграм-каналы Мелитополя сообщают о взрывах в районе района Мирный. В небе над городом также видны следы работы ПВО.

Небо над Мелитополем

Оккупационные власти города подтвердили обстрел, но уже успели заявить, что работа ПВО была успешной.

Небо над Мелитополем

Украинские официальные ведомства о ситуации в Мелитополе и Токмаке пока ничего не сообщали.

Напомним, что недавно в районе оккупированного Мелитополя украинским военным удалось нанести удар по двум вражеским истребителям Су-25. Один ВСУ сбили, а второй значительно повредили.

Ранее "Телеграф" писал о том, что оккупанты продолжают использовать одну из схем краж детей — вывоз "на оздоровление". В планах россиян вывезти из Мелитополя тысячи несовершеннолетних.