В Украине во время войны может заработать авиасообщение: как и где это может быть

Украина присоединилась к программе Европейского Союза "Механизм Соединения Европы"

Несмотря на полномасштабную войну в Украине может частично заработать авиасообщение. Оно может быть организовано в виде гуманитарного коридора, как, например, "зерновой коридор".

Об этом сообщает "Первый Западный".

Как стало известно, Украина присоединилась к программе Европейского Союза "Механизм Соединения Европы". Теперь мы имеем возможность привлекать финансирование ЕС для поддержки развития высокопроизводительных и взаимосвязанных трансевропейских сетей в сфере транспорта, энергетики и цифровых услуг. Украина стала первой страной, не являющейся членом ЕС, которая присоединилась к этой программе.

"Сегодня мы подписали соглашение, которое позволяет нам вместе развивать пограничную инфраструктуру, наши пункты пропуска, наши дороги, транспортные коридоры", – рассказал вице-премьер-министр по восстановлению Александр Кубраков.

Также в рамках соглашения обсуждалось увеличение количества пунктов пропуска на украинско-польской границе и возможное открытие львовского аэропорта.

"Возможное открытие аэропорта – одна из вещей, которую мы очень ждем. Этот вопрос был поднят, и мы надеемся, что так, как зерновой коридор, так может быть и гуманитарный коридор, который может быть обеспечен Европейским Союзом", – отметил председатель Львовской ОВА Максим Козицкий.

Напомним, ранее мы писали о том, что в "Украэрорухе" рассказали, когда в Украине полностью восстановится авиасообщение.

Также мы сообщали, что пассажирский самолёт тайно вылетел из Борисполя.