Уважение или унижение: с чем сталкиваются воины ВСУ и ветераны

Более 15% населения Украины будут причастны к ветеранским услугам после завершения российско-украинской войны. Готово ли к этому государство, и как видят проблемы перехода к мирной жизни сами военные? А еще — какое отношение к женщинам и ЛГБТ-сообществу в рядах ВСУ, и как насчет их дискриминации?

Сайт "Телеграф" разбирался в важных вопросах.

В нашем обществе в целом наблюдается положительное отношение ко всем, кто вступил в ряды ВСУ. Об этом свидетельствуют данные общенационального опроса, проведенного в рамках исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских лиц" в марте-апреле 2023 года. Инициаторы исследования — Независимая антикоррупционная комиссия при поддержке "Украинского ветеранского фонда" Минветеранов. Исполнитель — социальное агентство "Рейтинг". Однако есть несколько категорий, которые могут подвергаться дискриминации в ВСУ. Среди них – женщины и ЛГБТ-сообщество. А вне ВСУ, в тылу, можно говорить о случаях дискриминации ветеранов и вдов погибших бойцов.

"Неженская" работа в ВСУ

По данным, которые обнародовала советница по гендерным вопросам командующего Сухопутными войсками ВСУ Оксана Григорьева, сейчас женщин в ВСУ — около 62 тысяч. В Сухопутных войсках – более 15 тысяч. На передовой находятся около 5,5 тысяч женщин. Они приходили и приходят добровольно, основная масса – двумя волнами (2014 год и февраль-март 2022-го).

"Дискриминация женщин началась не сегодня. А основная подвижка[к лучшему] произошел в 2018 году, когда женщинам разрешили занимать все боевые должности и все должности офицерского, сержантского и старшинского состава. До 2018 года женщин, пришедших после биатлона снайперами, оформляли поварами или делопроизводителями, потому что на законодательном уровне не было прописано, что женщина имеет право занимать ту или иную боевую должность. А это - другая зарплата, другие льготы, другое отношение. И награду за работу снайпера "швея" тоже получить не могла", — рассказала Оксана Григорьева.

Подвижка произошла благодаря в том числе работе общественных организаций. "Женщины наконец-то пошли учиться на все военные специальности , — говорит эксперт. — Почему мы имеем только двух генералок? Потому что у женщин не было возможности учиться. Я считаю, что дальше у нас будет много женщин на управленческих должностях в ВСУ, и это хорошо ".

Участницы фокус-групп и глубинных интервью подчеркивали, что отношение общества к женщинам в ВСУ изменилось с 2014 года, с начала АТО. А особенно — в последний год, после полномасштабного вторжения: перед большой угрозой отношение к взявшим в руки оружие становится более благосклонным. Даже если ты женщина и "должна рожать, а не воевать".

Данные исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских лиц"

Однако, по мнению участниц исследования, дискриминация женщин в ВСУ все же есть. Она может быть откровенно отрицательна или "положительна", когда мужчины-военные слишком тщательно оберегают военнослужащих от "неженской" работы.

Вот что об этом говорят сами женщины-военные:

Конечно, дискриминация женщин есть — это же мужской мир.

Женщин часто ставят на должности, отвечающие не их желаниям или возможностям, а представлениям командиров-мужчин о том, где им лучше быть (медикини, отдел кадров, повара), а не на боевые должности.

Женщины по дефолту считаются неправильными и должны доказать обратное, а мужчины по дефолту считаются правильными, пока что-то не совершат.

Женщины дискриминируют в плане обеспечения (форма, обувь, термобелье, средства гигиены).

Что касается бытовых условий на фронте, все зависит от командования и общего количества женщин в подразделении, говорится в исследовании. Если командование адекватное и современное, все проблемы решаются. "Я одна женщина в подразделении, мне командир и собратья построили отдельный туалет и даже покрасили его", - рассказала одна из женщин-военных.

Данные исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских лиц"

Больше проблем с медицинской службой. Она специализирована для мужчин и их нужд. Это прежде всего касается отсутствия гинекологов и работы боевых медиков, потому что у мужчин и женщин есть различия в течении болезней, состояниях при ранениях и тем, как тяжелый физический труд влияет на репродуктивную систему. Женщинам иногда " приходится обращаться к гражданским врачам, а на прифронтовых территориях немало тех, кто ненавидит ВСУ и может не только не помочь, а причинить вред ".

Что касается вопросов сексизма и сексуальных домогательств, то женщины-военные, участвовавшие в опросе, не рассказывали о собственном опыте, однако отметили, что слышали о таких случаях. Даже об изнасиловании. По их словам, которые приводятся в исследовании, эти случаи не получили огласки и виновные не понесли наказание, потому что ВСУ — это закрытая иерархическая система, где в такой ситуации мужчины покрывают друг друга или не хотят давать ход делу.

"Обидчики женщин репутационных потерь не несут, и наказания тоже", — говорят женщины-военные.

Данные исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских лиц"

О возможности дискриминации женщин в ВСУ еще нужно говорить, напоминать обществу постоянно, говорит Оксана Григорьева: "Да, сегодня женщина испытывает меньше проявлений дискриминации, но мы должны об этом каждый раз напоминать, потому что то, что далось мужчинам с рождения, мы должны отвоевывать".

ЛГБТ-сообщество в разведку не берут?

К ЛГБТ-лицам, которые служат в ВСУ, до 30% опрошенных высказали положительное отношение, 25% — отрицательное, 44% — нейтральное. Участники глубинных интервью с ЛГБТ-военными отмечали, что улучшение произошло в последние годы, особенно после 2014 года. Некоторые считают, что это отчасти из-за разрыва связей с россией, которая является гомофобным обществом, где есть статья за пропаганду гомосексуальности и т.д.

Данные исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских лиц"

По мнению опрошенных ЛГБТ-военных, это еще и потому, что повысилась осведомленность в обществе о гомосексуальности: "Общество уже больше понимает, что мы такие же, как и все". Хотя также указывали и на наличие гомофобов в рядах военных. Отношение является "нормальным" там, где есть соответствующее командование: "От командира многое зависит, если он адекватный, то и в подразделении будет адекватное отношение". Однако есть отдельные подразделения и роды войск, в которых ЛГБТ-сообщество является, по мнению опрошенных, нежелательным (" в "Азов", ДШУ, разведку не возьмут, приходится скрывать "). Притеснения представителей ЛГБТ наблюдаются, если военнослужащий совершил каминг-аут. Он часто является случайным или вынужденным шагом: "Мой бывший парень рассказал, звонил по телефону в воинскую часть". — "Мой бывший сделал это мне назло". — "Я давал интервью, это увидели в сториз в Инстаграмме и начали его рассылать, так все узнали".

Делать ли осознанный каминг-аут, зависит от наличия или отсутствия ряда благоприятных обстоятельств:

психологическая стойкость и возможность себя защитить;

поддержка близкого круга, друзей, родных, сообщества;

адекватность командира и толерантное отношение к ЛГБТ в подразделении в целом.

Из дискриминационных действий чаще всего встречаются шутки, сексуально окрашенные замечания – это почти у всех. Кто-то сопротивляется и обижается, кто-то пытается воспринимать это просто как юмор и может в ответ реагировать с юмором тоже ( "Они меня подкалывают, а я – их" ). Обиды сексуального характера также случаются, но не всегда: от гомофобов и в разных конфликтах, когда доходит до перехода на личности. Нежелательные звонки и сообщения сексуального характера бывают, но изредка.

Данные исследования "Дискриминация разных социальных групп в ВСУ: взгляды военных и гражданских граждан"

Непристойные предложения сексуальных отношений почти не встречаются ("От женщин были, от мужчин – нет" ). Угрозы раскрыть информацию о сексуальной ориентации или других личных данных – встречаются в ходе конфликта, но открытым ЛГБТ-лицам это ничем не угрожает. Тех, кто скрывает свою идентичность или ориентацию, часто заставляют сделать каминг-аут самостоятельно или вследствие аутинга.

Способами защиты и предотвращения оскорблений сексуального характера является собственная психологическая устойчивость, поддержка близких и ЛГБТ-сообщества, командира и собратьев (если они адекватны), говорится в заключении исследования опыта опрошенных ЛГБТ-военных в ВСУ.

Обязанность государства — защищать

К относительно мирной жизни уже сейчас возвращаются многие военные — после ранений или получения инвалидности, во время ротации. Часто мы слышим, что им хочется обратно на фронт, потому что воспринимать гражданскую жизнь сложно. А что будет после Победы?

Отдельный блок исследования посвящен ожиданиям и опасениям военных по дискриминации по возвращении к мирной жизни. Оно, по мнению подавляющего большинства участников фокус-групп, будет связано со многими проблемами. Однако многое зависит от того, когда и как закончится война.

"Если это год — одна ситуация. Если война затянется — проблемы будут усугубляться, потому что будет больше потерь, разрушений, более долгое время на войне и меньше шансов быстро восстановиться и адаптироваться", — говорится в исследовании.

И женщины, и мужчины, и жены военных называют примерно одинаковые потенциальные проблемы, думать о решении которых нужно сегодня, не дожидаясь, когда военные массово вернутся домой:

социальная и психологическая адаптация к мирной жизни (после психологической травматизации, перенесенного стресса, ПТСР, депрессивных состояний, психических расстройств);

ресоциализация (заново учиться жить в мирные времена как гражданским);

поиск работы из-за утраты рабочего места или утраты профессиональных навыков за два-три года войны;

оплата труда (сформировалась привычка хорошо зарабатывать и иметь определенный уровень жизни);

проблемы со здоровьем (ранения, потери конечностей, инвалидность);

безбарьерная среда в городах (будет много людей с ограниченными физическими возможностями, им нужен транспорт, пандусы, лифты и т.п.);

отношение общества и его неблагодарность из-за короткой памяти ("пока прилетает и есть угроза — все боятся и благодарны, а как только угроза проходит, забывают о войне и о нас"; "мы вас туда не отправляли");

выплаты и социальное обеспечение ветеранов войны, которых будет очень много;

проблемы в отношениях с родными, друзьями, поиск нового партнера (для женщин);

проблема репродукции у женщин (каким будет их здоровье, смогут ли они забеременеть и родить ребенка).

Первоочередными проблемами большинство опрошенных считают социальную и психологическую адаптацию, трудоустройство и восстановление физического здоровья (в том числе протезирование).

За это ответственно в первую очередь государство, считают военные. "Мы пошли воевать и защищать государство, то потом это будет его обязанность — защитить нас", — говорят они.

Без права на новую жизнь?

Первая заместитель исполнительного директора Украинского ветеранского фонда Минветеранов Руслана Величко указала на необходимость внимания еще одной категории — вдов военных. Женщины, которые после потери любимого пытаются жить дальше, часто подвергаются осуждению общества.

Руслана Величко обращает внимание на то, что дискриминации часто подвергается еще одна уязвимая категория – вдовы военнослужащих

"Они подлежат стигматизации. Давайте честно говорить: наше общество не сосредоточено в Киеве. Большинство вдов военных живут в регионах, западных регионах, в маленьких городках и поселках. Давайте честно признавать, что наше общество в таких местах достаточно патриархально, и это вызывает много проблем.Даже на законодательном уровне прописано, что вдова, потерявшая близкого человека на войне, пережившая это все, не дай Бог, выйдет второй раз замуж и начнет новую жизнь — больше не будет иметь статуса вдовы военнослужащего", — говорит чиновница.

Она предположила, что следует рассмотреть законодательно вопрос: если вдова выйдет во второй раз замуж, то она может быть лишена каких-либо льгот, но не самого статуса.

"Мы не можем стереть из памяти человека, его эмоциональной памяти то, что он пережил. И если другие страны работают над тем, чтобы оказывать психологическую поддержку, чтобы эти девушки (а сейчас это молодые девушки) жили дальше, то у нас в законе четко написано: не дай Бог!" – сетует Руслана Величко.

Время ли говорить о дискриминации?

Организаторы исследования планируют не останавливаться и дальше изучать проблему дискриминации в рядах ВСУ и ветеранов

Такие вопросы всегда актуальны, считает Руслана Величко: "В последнее время я слышу на публичных мероприятиях, что люди говорят о будущих проблемах ветеранов и военнослужащих, которые возникнут после Победы. Однако уже есть возвращающиеся ветераны и военнослужащие, которые получают статус УБД. Мы должны обратить внимание на то, что говорят люди, которые защищают нашу страну, и начинать делать аудит в государственных сервисах, ведь если государство будет показывать, что мы ненадлежащим образом относимся к ним, то у нас скоро будут большие проблемы с морально-психологическим состоянием военных. ".

* Справка: Исследование проходило в два этапа. Первый – телефонный опрос граждан на общенациональном уровне, как они видят проблему дискриминации в ВСУ (2000 респондентов). Вторая часть исследования касалась непосредственного разговора с теми, кто знает проблему изнутри — с военнослужащими и их женами (54 человека).