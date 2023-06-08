Оккупанты теряют позиции под Бахмутом, но "давят" в Марьинке: свежие карты боев в Украине

Под Бахмутом Силы обороны продвинулись от 200 до 1000 метров на разных участках

Идут 470-е сутки полномасштабной войны с российскими оккупантами, они наступают на четырех направлениях, украинские силы переходят в наступление в районе Бахмута, а россияне стягивают туда резервы для глубокой обороны.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

По данным Генштаба ВСУ, россияне продолжают сосредотачивать основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 21 боевое столкновение.

Луганская и Донецкая области

Был поврежден проходящий через Харьковскую область аммиакопровод, произошла утечка аммиака. На геолокационных кадрах видно большое облако аммиака, выделившееся с участка аммиакопровода Тольятти-Одесса к югу от Масютовки Харьковской области.

Глава Харьковской области Олег Синегубов сообщил, что российские войска ударили по трубопроводу шестью снарядами. 5-6 июня оккупанты обстреливали газопровод из артиллерии.

Ситуация в Луганской области на карте

7 июня россияне продолжали наземные атаки вокруг Кременной. В Генштабе Украины сообщили, что они вели неудачные наступательные действия у самой Кременной, в районе Белогоровки, Берестового и Веселого.

Донбасс

Заместитель министра обороны Украины Анна Маляр 7 июня заявила, что украинские войска под Бахмутом перешли из оборонительного режима в наступательный и продвинулись от 200 до 1000 метров на разных участках.

Ситуация в Донецкой области на карте

В то же время, по ее словам, россияне стягивают к Бахмуту резервы для подготовки глубокой обороны. В российском тылу остаются некоторые подразделения ЧВК "Вагнера". Командующий Восточной группой войск Украины генерал-полковник Александр Сырский заявил, что украинские войска наступают на флангах в Бахмуте, а оккупанты теряют позиции.

Ситуация на Бахмутском направлении на карте

7 июня враг продолжал ограниченные наземные атаки вдоль линии Авдеевка-Донецк. В Генштабе Украины сообщили, что он вел безуспешные наступательные операции в направлении Авдеевки. Украинские войска отразили 13 атак в Марьинке.

"Южная ось"

Российские источники утверждали, что 7 июня украинские войска совершили атаки на границе между Донецкой и Запорожской областями. Российский "военкор" заявил, что украинская тактическая группа продвинулась на один километр и достигла тактической высоты юго-западнее Великой Новоселки.

Ситуация в Запорожской области на карте

7 июня на оккупированных территориях в Запорожской и Донецкой областях прогремели взрывы. Мэр Мелитополя Иван Федоров сообщил о мощном взрыве в Мирном Мелитопольского района и шести — в Токмаке.

Ситуация в Херсонской и Николаевской областях на карте

Советник мэра Мариуполя Петр Андрющенко сообщил о взрывах к северо-востоку и юго-западу от Мариуполя. Он добавил, что россияне увеличили активность своей авиации над Мариуполем.

Ранее "Телеграф" сообщал, что бывший глава НАТО Андерс Расмуссен рассказал, в каком случае страны НАТО могут ввести в Украину свои войска.