Способен "идти в ногу" с танками Leopard: Украина получит новую партию БМП Marder от Германии (фото, видео)

Германия передаст Украине дополнительную партию БМП

Украина получит новую партию БМП Marder от Германии. Эти боевые машины пехоты уже отлично зарекомендовали себя на фронте.

О планах передать дополнительно 20 БМП говорится на сайте немецкого правительства.

В то же время немецкое агентство RND пишет, что техника будет передана ВСУ уже до конца июля.

Ранее на вооружение украинской армии было передано 40 таких БМП.

Что известно о БМП Marder

Разработана боевая машина была еще в конце 1960-х, а выпускали ее до 1975 года. Всего на немецких заводах произвели свыше 2 тысяч единиц БМП Marder.

Считалось, что по ключевым параметрам защищённости данная боевая машина превосходила всех своих современников и обладала высокой подвижностью.

По сей день Marder считают одной из лучших БМП в мире из-за баланса скорости, защиты, огневой мощи и пропускной способности.

Максимальная скорость передвижения боевой машины — 65 км/ч. На борту могут находиться трое членов экипажа и шесть пехотинцев. Разработчики заверяют, что Marder является отличным дополнением для немецких танков Leopard.

Marder весит 33,5 тонны, а 600-сильный дизельный мотор от Mercedes-Benz гарантирует удельную мощность на уровне 18 л.с/т.

Отдельное внимание стоит уделить броне БМП. Лобовая часть корпуса немецкой машины способна выдержать все включительно от 20 мм до 30-мм, то есть огонь автоматических орудий всех российских БМП, БТР и БМД. Бортовая и кормовая брони имеют ширину 14,5-мм, что может защищать БМП от огня танкового пулемета КПВТ.

Вооружены БМП Marder 20-мм автоматической пушка Rheinmetall Mk 20 RH-202. Эффективная дальность стрельбы составляет до 2-2,5 км. Данная пушка может совершать 800-1000 выстрелов в минуту.

В качестве вспомогательного стрелкового вооружения на борт могут устанавливать пулемет MG-3.