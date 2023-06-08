Заморозка войны — это в лучшем случае: российская элита окончательно не верит в путина — СМИ

В россии уже не верят в то, что путин сможет добиться успехов в Украине

Российская элита встревожена перспективами войны против Украины. В окружении диктатора владимира путина все чаще начинают думать о том, что "замороженный" конфликт — наилучший из исходов для Москвы.

Об этом говорится в материале Bloomberg.

По данным американских журналистов, представители элиты россии уже устали от агрессии путина и хотят скорейшего завершения войны. При этом они не верят в то, что диктатор решится на остановку вторжения в Украину, о чем в комментарии изданию сообщили семь анонимных источников.

Четверо собеседников считают, что война в Украине отразилась на абсолютную веру в лидерство путина. Еще два источника склоняются к тому, что переговоры в конце года могли бы спасти ситуацию и провозгласить пиррову победу рф.

"Элита оказалась в тупике: она боится стать козлами отпущения за бессмысленную войну", — говорит Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства.

Веры в успех нет

В материале издания говорится, что в россии уже нет ожиданий каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы. Трагедия на Каховской ГЭС еще больше осложнила ситуацию, считают там.

Россияне все больше чувствуют себя незащищенными, особенно на фоне боевых действий в Белгородской области и атак дронов на Москву.

Даже те, кто изначально поддержал войну в Украине не видят перспектив.

"Было допущено слишком много крупных ошибок", — сказал изданию политический консультант Сергей Марков.

В Кремле продолжают гнуть свою линию

При этом сам путин и его окружение продолжают настаивать на том, что россия способна победить в войне.

Многие представители элиты стараются не верить в пессимистические прогнозы и продолжают свою работу. Они смирились с тем, что не могут повлиять на события. Пять источников Bloomberg заявили, что президент рф не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.

Недовольство среди населения и элит растет

Несмотря на то, что большая часть россиян продолжает поддерживать путина, в россии может подняться новая волна недовольства, как это было после масштабной мобилизации осенью 2022 года.

Последние опросы внутри россии показали, что 53% местных граждан считают, что они находятся в тревожном настроении. Это на 11% больше, чем месяцем ранее.

Местные миллиардеры и чиновники уже смирились с тем, что им грозят годы международной изоляции. Это связано с тем, что путин лично толкает бизнес к поддержке военных действий. Кроме того, диктатор запрещает окружающим покидать свои посты.

Война в россии сделала местную экономику одной из самых санкционированных в мире.

"Чиновники смогли привыкнуть к ситуации, но света в конце туннеля никто не видит — они пессимистично смотрят в будущее. Лучшее, на что они надеются, это то, что Россия проиграет без унижения", — выразила мнение российский журналист Александра Прокопенко.

Ранее "Телеграф" писал о том, какими могут быть переговоры между Украиной и оккупантами.