Заморозка войны — это в лучшем случае: российская элита окончательно не верит в путина — СМИ
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В россии уже не верят в то, что путин сможет добиться успехов в Украине
Российская элита встревожена перспективами войны против Украины. В окружении диктатора владимира путина все чаще начинают думать о том, что "замороженный" конфликт — наилучший из исходов для Москвы.
Об этом говорится в материале Bloomberg.
По данным американских журналистов, представители элиты россии уже устали от агрессии путина и хотят скорейшего завершения войны. При этом они не верят в то, что диктатор решится на остановку вторжения в Украину, о чем в комментарии изданию сообщили семь анонимных источников.
Четверо собеседников считают, что война в Украине отразилась на абсолютную веру в лидерство путина. Еще два источника склоняются к тому, что переговоры в конце года могли бы спасти ситуацию и провозгласить пиррову победу рф.
"Элита оказалась в тупике: она боится стать козлами отпущения за бессмысленную войну", — говорит Кирилл Рогов, бывший советник российского правительства.
Веры в успех нет
В материале издания говорится, что в россии уже нет ожиданий каких-либо значительных успехов на поле боя после зимы. Трагедия на Каховской ГЭС еще больше осложнила ситуацию, считают там.
Россияне все больше чувствуют себя незащищенными, особенно на фоне боевых действий в Белгородской области и атак дронов на Москву.
Даже те, кто изначально поддержал войну в Украине не видят перспектив.
"Было допущено слишком много крупных ошибок", — сказал изданию политический консультант Сергей Марков.
В Кремле продолжают гнуть свою линию
При этом сам путин и его окружение продолжают настаивать на том, что россия способна победить в войне.
Многие представители элиты стараются не верить в пессимистические прогнозы и продолжают свою работу. Они смирились с тем, что не могут повлиять на события. Пять источников Bloomberg заявили, что президент рф не проявляет никаких признаков желания положить конец войне.
Недовольство среди населения и элит растет
Несмотря на то, что большая часть россиян продолжает поддерживать путина, в россии может подняться новая волна недовольства, как это было после масштабной мобилизации осенью 2022 года.
Последние опросы внутри россии показали, что 53% местных граждан считают, что они находятся в тревожном настроении. Это на 11% больше, чем месяцем ранее.
Местные миллиардеры и чиновники уже смирились с тем, что им грозят годы международной изоляции. Это связано с тем, что путин лично толкает бизнес к поддержке военных действий. Кроме того, диктатор запрещает окружающим покидать свои посты.
Война в россии сделала местную экономику одной из самых санкционированных в мире.
"Чиновники смогли привыкнуть к ситуации, но света в конце туннеля никто не видит — они пессимистично смотрят в будущее. Лучшее, на что они надеются, это то, что Россия проиграет без унижения", — выразила мнение российский журналист Александра Прокопенко.
Ранее "Телеграф" писал о том, какими могут быть переговоры между Украиной и оккупантами.