В Луганске прогремели мощные взрывы, над городом дым: видео и детали

В Луганске с утра неспокойно, там сообщают о множественных взрывах

В оккупированном россией Луганске утром 8 июня прогремела серия мощных взрывов.

Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.

По информации очевидцев, над городом поднимается густой дым.

Судя по всему, есть прилеты.

По информации российских "вонекоров", в городе слышали примерно 6 взрывов.

Некоторые Телеграм-каналы пишут, что прилет был в районе местного завода, где базировались оккупанты.

В то же время блогер Денис Казанский в своем Телеграм-канале подтверждает эту информацию.

"В Луганске нанесен ракетный удар по базе российских оккупантов. Горит техника", — написал он.

Блогер Сергей Стерненко пишет, что в городе после прилетов пропала мобильная связь.

Российские Телеграм-каналы уже распространяют информацию о том, что по Луганску был нанесен удар ракетами Storm Shadow.

Отметим, что оккупационные "власти" города пока никак не отреагировали ни ситуацию в Луганске. Информации о жертвах в результате удара также нет.

Примечательно, что примерно в это же время взрывы прогремели и в Донецке. Там сообщают о работе ПВО.

Ранее "Телеграф" писал о том, что последний раз прилеты в Луганске были зафиксированы в середине мая. Тогда была информация о том, что ракеты попали по казармам, в которых проживали российские военные.