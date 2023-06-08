В Луганске прогремели мощные взрывы, над городом дым: видео и детали
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В Луганске с утра неспокойно, там сообщают о множественных взрывах
В оккупированном россией Луганске утром 8 июня прогремела серия мощных взрывов.
Об этом сообщают местные Телеграм-каналы.
По информации очевидцев, над городом поднимается густой дым.
Судя по всему, есть прилеты.
По информации российских "вонекоров", в городе слышали примерно 6 взрывов.
Некоторые Телеграм-каналы пишут, что прилет был в районе местного завода, где базировались оккупанты.
В то же время блогер Денис Казанский в своем Телеграм-канале подтверждает эту информацию.
"В Луганске нанесен ракетный удар по базе российских оккупантов. Горит техника", — написал он.
Блогер Сергей Стерненко пишет, что в городе после прилетов пропала мобильная связь.
Российские Телеграм-каналы уже распространяют информацию о том, что по Луганску был нанесен удар ракетами Storm Shadow.
Отметим, что оккупационные "власти" города пока никак не отреагировали ни ситуацию в Луганске. Информации о жертвах в результате удара также нет.
Примечательно, что примерно в это же время взрывы прогремели и в Донецке. Там сообщают о работе ПВО.
Ранее "Телеграф" писал о том, что последний раз прилеты в Луганске были зафиксированы в середине мая. Тогда была информация о том, что ракеты попали по казармам, в которых проживали российские военные.