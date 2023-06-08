После взбучки от Зеленского ООН обещает помощь пострадавшим от потопа: уже "спешат"

ООН безотлагательно увеличит объемы помощи

После обвинений президента Украины Владимира Зеленского в сторону ООН по поводу её бездеятельности в ситуации с подрывом Каховской ГЭС, в организации поспешили оправдаться. Там заявили, что они якобы помогают пострадавшим с первых дней трагедии.

Об этом сообщает Укринформ, ссылаясь на заявление спикера Управления ООН по координации гуманитарных дел (УКГП) Савиано Абреу.

По его словам, гуманитарные миссии ООН работали в Херсонской области после деоккупации и начали помогать пострадавшим от подрыва Каховской ГЭС с первого дня.

"С 6 июня, когда произошло уничтожение (Каховской ГЭС), у нас там уже были операции, поэтому мы с первого дня начали оказывать пострадавшим от этой новой катастрофы поддержку", — заявил Абреу.

Он отметил, что с 6 июня 18 тысяч человек, пострадавших от стихийного бедствия, получили питание благодаря ООН. Кроме того, УКГП передало 100 тысяч бутылок с водой, 10 тысяч очистных таблеток из Николаева в Херсон, а также предоставило прямую денежную помощь для 3 500 пострадавших от затопления человек.

Также спикер добавил, что на месте людям оказывается психологическая поддержка и работают бригады с сопровождением психологов на вокзалах.

"5 представителей агентств ООН вчера были в Херсоне для сотрудничества с местными властями по определению нужд поддержки. Координатор ООН постоянно поддерживает контакт с правительством Украины, тесно контактирует с Офисом Президента и разными министерствами, в отличие от рф. "Правительство Украины попросило нашей поддержки и поехать туда (на оккупированную территорию – ред.). Мы собираемся убедиться, что сможем это сделать, но, как вам известно, рф блокировала нам допуск", – говорится в материале.

Стоит отметить, что в это же время на сайте украинского МИД появилась новость о том, что ООН и Украина договорились об эвакуации пострадавших после подрыва Каховской ГЭС с оккупированных территорий.

"Украинская сторона отметила направление ООН гуманитарной помощи на пострадавшие территории. В то же время было отмечено, что масштаб разрушений и страданий, причиненных гражданам и животным, требует качественно иного реагирования. По итогам встречи согласовано, что ООН безотлагательно увеличит объемы помощи и направит дополнительные силы в Херсонскую и другие пострадавшие области.

Кроме того, договорено, что ООН немедленно сформирует в Запорожье и Херсоне группы, направленные на пострадавшие оккупированные территории Левобережья для оказания гуманитарной помощи и эвакуации людей при обеспечении безопасного проезда на оккупированные территории с подконтрольной Правительству Украины территории", — сообщили в МИД.

Отмечается, что Украина предоставляет все гарантии безопасности ООН для выполнения гуманитарных операций во всей зоне поражения. Стороны договорились, что упомянутые подразделения ООН отправятся в пораженные зоны на временно оккупированных территориях с наших территорий, как только россия предоставит доступ и гарантии безопасности.

Напомним, что "Телеграф" побывал в Херсоне, некоторые районы которого оказались затопленными, и показал масштабы катастрофы, случившейся с городом.

Также мы сообщали, что 8 июня, Херсон посетил президент Украины Владимир Зеленский.