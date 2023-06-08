Контрнаступление началось? ВСУ оживились на Запорожском направлении и атакуют под Бахмутом

Россияне становятся в оборону и перебрасывают резервы

Украинская армия могла преступить к контрнаступальным действиям, которые могут быть частью более крупного и масштабного контрнаступления, анонсируемого властями ранее. В частности, подвижки есть на Запорожском направлении, но они локальные.

Об этом сообщил спикер Сил обороны "Таврия" Валерий Шершень в комментарии "Радио Свобода".

По его словам, в настоящий момент на Запорожском направлении происходят действия "местного значения". На некоторых участках происходят подвижки и оживление.

"Среди активностей — идут бои за Большие Новоселки", — сказал Шершень.

Он добавил, что в настоящий момент россияне там проводят активную оборону и перебрасывают резервы, однако наши действия Шершень назвал "на перспективу".

"Для сравнения на Бахмутском направлении с боями Силы обороны там продвигаются вперед. Враг пытается остановить наше продвижение, но ему это не удается. Такая аналогия для понимания ситуации", — говорит военный.

Также спикер подчеркнул, что подрыв Каховской ГЭС никак не повлияет на ситуацию в зоне ответственности Сил обороны "Таврия", потому что наши войска там стоят выше дамбы.

В тоже время о начале контрнаступательных действий ВСУ говорят и Западные СМИ. Так, например, CNN пишет, что украинские силы во время штурмов встречают ожесточенное сопротивление росссиян и якобы несут потери.

"Один из официальных лиц США назвал потери, в том числе поставленные США бронетранспортеры MRAP, "значительными". Украинским войскам удалось разгромить часть российских сил на востоке в районе Бахмута. Однако российские силы, вооруженные противотанковыми ракетами, гранатами и минометами, оказали "ожесточенное сопротивление", врывшись в оборонительные рубежи, которые на некоторых участках имеют несколько уровней глубины и отмечены минными полями, которые нанесли большой урон Украинская бронетехника", — утверждают журналисты.

При этом, если и верить словам CNN о потерях, то в этой же статья указывается, что они не повлияют на более крупное запланированное украинское контрнаступление.

Напомним, ранее мы писали о том, почему подрыв Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ.

Также мы сообщали, что Маляр сделала громкие заявления по поводу наступления ВСУ.