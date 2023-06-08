Поддержка ВСУ, медучреждений и ВПЛ более чем на $40 млн: руководительница Смарт-Холдинга рассказала о благотворительности во время войны

Смарт-холдинг поддерживает ВСУ, медицинские учреждения и внутренне перемещенных украинцев

За пятнадцать месяцев войны Смарт-Холдинг направил на гуманитарные и благотворительные проекты более 40 миллионов долларов. Об этом на своей странице в Facebook написала генеральный директор промышленно-инвестиционной группы Юлия Кирьянова.

Согласно данным, которые она приводит, с 24 февраля 2022 года группа закупила 120 спецавто скорой помощи, эвакуационный транспорт и горючее для фронта и прифронтовых общин, 3400 коек для воинских частей, 4000 профессиональных военных аптечек и медтоваров, 100 тысяч продуктовых наборов и средств гигиены для жителей областей, наиболее пострадавших от боевых действий.

Также Смарт-Холдинг направил более 14 млн. гривен на медицинские товары для больниц Днепра и 700 тысяч гривен на восстановление поврежденного россиянами Института Сердца в Ирпене.

"Мы сразу включились в гуманитарные процессы и с учетом доли владения в компании Метинвест направили более $40 миллионов в обеспечение устойчивости нашей страны. Поддерживаем ВСУ, медицинские учреждения и внутренне перемещенных украинцев", — написала Юлия Кирьянова.

В том числе 40,5 млн. гривен группа направила на приобретение генераторов для больниц, военных, пунктов несокрушимости и других социальных учреждений.