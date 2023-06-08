В ГУР рассказали о боевых выходах и операциях, в которых участвовал Буданов

На собственном примере Буданов показывает и бойцам, а также командирам пример мотивации, планирования и реализации задач

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов помимо освобождения поселка Русская Лозовая Харьковской области принимал участие во множестве других операций.

Об этом представитель Главного управления разведки Министерства обороны Украины Андрей Юсов сообщил в интервью "Украинской правде".

"Это не единственный пример и не единственная операция, где Кирилл Алексеевич Буданов принимал непосредственное участие. Он на собственном примере показывает и бойцам, а также командирам пример мотивации, планирования и реализации задач", — отметил он.

По мнению Юсова, Главное управление разведки только выигрывает от этого, так как командир находится непосредственно "на земле". Это в свою очередь позволяет принимать более ответственные решения.

Отвечая на вопрос относительно того, сколько таких боевых выходов было у Кирилла Буданова, Юсов сообщил следующее: "не единицы". Кроме того, он рассказал, что на главу разведки за все время было около 10 попыток покушения.

Напомним, ранее "Телеграф" писал о том, что Андрей Юсов высказался насчет прогнозов Кирилла Буданова об освобождении Крыма к концу весны 2023 и рассказал, почему этого не случилось.