Нам нужна другая помощь: у Зеленского высказались о войсках НАТО в Украине

Подоляк уверен, что войска НАТО не помогут Украине

Киев не рассчитывает на то, что НАТО может отправить свои войска в Украину для противостояния оккупанту. В команде Зеленского надеются лишь только на самих себя, а от стран Запада ждут быстрых решений в вопросе передачи вооружения.

Об этом в интервью "24 каналу" заявил советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк.

"У нас есть очень простой предохранитель – верим только в Украину. Единственное, что мы хотим получить от наших партнеров – быстрые решения. Чтобы меньше бюрократии и всех этих страхов. Дайте весь объем оружия", — сказал он.

Подоляк уверен, что войск НАТО в Украине не будет. Он сомневается в том, что западные военные смогли бы проявить такой героизм, который демонстрирует сегодня Украина.

"Ведь для нас это наша земля, наши семьи, наши дома, которые уничтожают пришедшие в Украину варвары. Мы защищаем свое, и у нас совсем другая мотивация", — отметил он.

Также представитель президента добавил, что страны Запада могли бы передавать Украине не только устаревшее вооружение. Подоляк не понимает, зачем партнеры Украины огромными темпами перевооружаются.

"У меня вопрос: а вам зачем оружие, что вы с ним будете делать? Если по пессимистическому прогнозу Украина проиграет войну, вы будете воевать так же, как Украина на своей земле? Нет. Если Украина выиграет, с кем вы собираетесь с масштабными объемами оружия воевать?

И тогда следующий вопрос: если сегодня в Европе уже есть война и в ней непосредственно участвует единственная страна, которая может воевать – россия. Почему надо думать, что вам нужно оставить 100 танков Leopard 2 себе, а Украине предоставить 10. А не наоборот – себе 10, чтобы продолжать обучение, а Украине дать 100", — сказал он.

Подоляк призвал больше говорить о важных делах, а не о фикциях. Он подчеркнул, что сейчас Украина воюет за свободу всей Европы.

В то же время премьер-министр Эстонии Кая Каллас в своем недавнем комментарии не подтвердила информацию о том, что страны НАТО обсуждают отправку своих военных в Украину.

Ранее "Телеграф" писал о том, что НАТО может возглавить большой друг Украины.