"Будем уничтожать все российское, что мешает выиграть войну": топ заявлений Подоляка из нового интервью

Советник главы ОП призывает украинцев не потреблять информацию из российских источников

Главной темой последних дней стал, конечно, подрыв Каховской ГЭС и последствия террористических действий российской армии. Значительное внимание этому вопросу уделил в свежем интервью советник главы офиса президента Михаил Подоляк. Также он рассказал о нынешних событиях на фронте, контрнаступлении ВСУ, помощи от партнеров и многом другом.

"Телеграф" внимательно изучил разговор чиновника с "24 каналом", поэтому публикуем подборку основных тезисов Подоляка, которыми он поделился с журналистами. Дальше – прямой язык.

О войне в Украине в целом

Нет никакого "конфликта" или "кризиса" – есть полноценная неспровоцированная война, которая является нарушением международного права и должна получить очевидные юридические последствия для страны-агрессора. Есть единственная страна-агрессор, с которой не нужно разговаривать, договариваться.

Кроме того, нет никакого "урегулирования", потому что нечего "урегулировать". У нас есть агрессия, четко описанная в международном праве. Для того чтобы она завершилась, страна-агрессор должна полностью выйти за пределы территории Украины. […] Сегодня не будет никакого "урегулирования", есть первый пункт "формулы мира": Россия выходит и тогда юридически разговариваем. Других вариантов точно не будет.

О мирных договорах с россией

Я хочу, чтобы нам перестали говорить об "урегулировании". Когда страны выходят и говорят о немедленном остановке огня, то должны сказать другую фразу для нас, а мы решим, устраивает ли нас. Они должны сказать: "Мы считаем, что Украина должна немедленно опуститься на колени, подставить себя под ножи России и таким образом зафиксируем статус-кво".

Надо, чтобы они нам так говорили: вместо слова "урегулирование" – "встаньте на колени, чтобы Россия вас добила, проиграйте войну, где владеете инициативой и увеличиваете интенсивность наступательных действий и т.д., сохраните лицо Путину".

Это и есть их "урегулирование конфликта", потому что на самом деле его нет, когда идет масштабная европейская война. В этой войне ты либо выиграешь, либо проигрываешь. Это классическая окопная война с большим количеством техники, мобилизованных и т.п.

Об ударе по Каховской ГЭС

Россия уже понимает, что не будет в Запорожской, Херсонской областях, Крыму, Донецке и Луганске. Она хочет все уничтожить, выжечь всю землю. Россия хочет уничтожить многие населенные пункты: либо разрушить их артиллерией, либо затопить.

Россияне делают это сознательно. Это все преступления. Подрыв ГЭС — это использование неселективного оружия, которое приравнивается по влиянию на гражданское население и инфраструктуру к тактическому ядерному оружию. Это нарушение дополнительного протокола 1 Женевской конвенции 1977 года.

О последствиях подтопления

Мы стараемся снизить влияние. Для того чтобы получали воду населенные пункты сверху – Кривой Рог, Никополь, Марганец и другие – делаются отдельные водопроводы. Проводится эвакуация людей. Безусловно многие населенные пункты будут полностью уничтожены и придется фактически с нуля их перестраивать. Есть некоторые риски для водного горизонта Херсона.

Мы понимаем, что на время потеряем возможность частично использовать для сельского хозяйства Херсонскую, Николаевскую и Запорожскую области.

О вероятности атаки на Киевскую ГЭС

Уничтожить, скажем так, внешним воздействием невозможно. Необходим внутренний подрыв. Впрочем, Вооруженные Силы достаточно доказали эффективность с точки зрения ПВО, в частности, что могут контролировать пространство над Киевским водохранилищем.

От россиян можно ожидать чего угодно, но не нужно увлекаться апокалиптическими сценариями и держать себя в таком состоянии. Да, ВСУ и Воздушные силы понимают имеющиеся риски. Киев атакуют практически каждую ночь: и крылатые ракеты, и баллистика, и гиперзвук, и дроны постоянно. Однако силы ПВО достаточно эффективны, поэтому оцениваем все риски.

О советах для ООН

Россияне же откровенно плюют миру в лицо. […] Однако мир делает вид, что не знает, что там происходит. Впрочем, об этом нужно постоянно говорить, и мы об этом делаем. Говорим о том, что Россия использует любые инструменты именно террористического типа. Подрыв ГЭС – террористический инструмент. Удар по фрагменту Купянского аммиакопровода – сознательный террористический элемент. Крылатая или баллистическая ракета, залетающая в гражданскую инфраструктуру по центру города – это тоже террористический компонент.

У России сегодня нет военных компонентов, а только террористические. Гутерриш должен вместо дня русского языка начинать дискуссии, не нужно ли юридически назвать Россию страной-террористкой. Даже не спонсором терроризма, а именно террористом.

О контрнаступлении ВСУ (или нет?)

Это оборонно-наступательные действия с элементами тестирования оборонных линий России с увеличением интенсивности обстрелов тыловой транспортно-логистической инфраструктуры страны-агрессора.

ВСУ ведут себя по-другому – будет меньше разговоров, а больше действий. И безусловно это все будет видно, потому что мы в прямом эфире всю войну практически даем. С определенными ограничениями, конечно, в отличие от России. […]

Это все отслеживается. Сегодня наши Минобороны и Генштаб четко удерживают информационную ситуацию под контролем. Это будет выглядеть достаточно эффектно и даже эффективно. Мы будем полностью удовлетворены тем, как продвигаются наши ребята вперед.

О вероятном введении войск НАТО в Украину

Не будет никакой живой силы, потому что такого героизма, который сегодня демонстрирует Украина, вряд ли мы можем ожидать от других стран, которые зайдут на территорию Украины. Ведь для нас это наша земля, наши семьи, наши дома, которые уничтожают пришедшие в Украину варвары. Мы защищаем свое, и у нас совсем другая мотивация.

Однако для меня удивительно немного другое. Не надо эти слова: мы зайдем, мы что-нибудь будем делать, это обязательно. Мне кажется, на Западе сегодня нужно вести несколько иную дискуссию. […]

Надо говорить о конкретике. А давайте сконцентрируемся на том, чтобы отдать сейчас все Украине, потому что она ведет войну за свободу Европы. Это очевидно. Мы все отдадим, и для Украины этого будет достаточно. И не надо будет говорить об открытых или закрытых дверях, контингентах, "израильском сценарии" или "урегулировании". Надо просто принять принципиальное решение, как это делает Северная Европа и страны Балтии – мы отдадим вам все.

О вероятной эвакуации россиян из Белгородщины

Андрей Юсов абсолютно прав, потому что мы – другие. Мы ведь не говорим о том, что дадим возможность им здесь быть. Мы говорим, что дадим гуманитарный коридор, исходя из гуманистических намерений. Ибо мы являемся частью современной цивилизации.

Мы даем им возможность уехать в другую страну, где будет лагерь, и они смогут пересидеть время, пока будет уничтожен режим Путина, если они его не поддерживают. Это не значит, что мы признаем, что они крутые люди.

Я хочу, чтобы мы понимали: или мы современные, или мы такие же варвары. Но мы с вами не варвары. И здесь господин Юсов совершенно прав. Мы будем уничтожать все российское, что будет мешать нам выиграть войну. Абсолютно все – все, что оккупировано, всех коллаборантов.

Об "исчезновении" Буданова

Не "ешьте" информацию из России. С Будановым, равно как и с Залужным, все в норме. Люди работают, ежедневно общаются в рамках заседаний с президентом. Через день принимают участие непосредственно в Ставках.

Господин Буданов очень эффективно лично модерирует те или иные операции, которые сегодня ужасают Россию. Россияне, если они не могут что-то сделать с эффективными менеджерами – с тем же Залужным или Будановым – продолжают думать, что в современном информационном мире можно вбрасывать какие-то дикие фейки и на них кто-то должен реагировать.

О желании Пригожина "помочь" в Белгородской области

Россия не контролирует внешние границы, она частично уже не контролирует территории, в частности такие крупные как Белгородская область. И если туда придет Пригожин и будет контролировать эту территорию, это означает, что ее контролирует не государство. […]

Пригожин совершенно осознает, что Россия как институция распадается и не контролирует определенные процессы. Там будет ускоряться распад государства. Тогда Путин будет терять окончательные инструменты влияния на государственность.

И тогда появится Пригожин и другие и начнут внутреннюю войну за перераспределение влияний и формирование новой элиты. Это мы с вами увидим уже скоро.