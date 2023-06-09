Успел спасти более 130 человек: боец ТРО погиб на Херсонщине во время эвакуации населения (фото)
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Владимир Кавулич спасал мирное население Херсонщины
В Херсонской области во время эвакуации мирного населения 7 июня погиб украинский военный Владимир Кавулич. Он спасал людей, которые оказались в ловушке из-за подтопления региона в результате подрыва дамбы Каховской ГЭС.
Трагическую новость сообщила супруга военного Анастасия Крем.
По ее словам, Владимир Кавулич занимал должность начальника координационного штаба добровольческого формирования "Фемида" в составе 124-й бригады ТРО.
Погибший отправился на войну еще в 2014 году. Тогда он служил в составе добровольческих батальонов "Сич" и "Карпатская Сич".
"Когда враг взорвал Каховскую ГЭС, они с собратьями организовали спасательную операцию по сохранению жизней гражданского населения и животных, пострадавших в результате техногенной катастрофы. Пока проводится эвакуация, не утихают обстрелы. Под его руководством было спасено более 130 херсонцев.
Вчера, когда бойцы отправлялись на помощь жителям Херсонщины, их лодка попала в сильное течение, вместе с Вовой погиб его побратим "Юг", — написала женщина.
У военного остались жена и сын Лев.
Ранее "Телеграф" писал о том, что на войне погиб известный режиссер из Харькова.