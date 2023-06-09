"С кем вы собрались воевать?" Велосипедист на фоне стреляющего HIMARS стал звездой сети (видео)

Украинцы уже привыкли к военным будням

Украинцы уже больше года живут в условиях войны и вещи, которые мы даже не могли представить во время мирного времени, постепенно превратились в повседневную реальность.

Один из примеров этому опубликовал на своей странице в Facebook основатель благотворительного фонда "Вернись живым" Виталий Дейнега.

Он показал, как бесстрашный велосипедист проезжает возле РСЗО HIMARS, который в этот момент ведет огонь по позициям врага.

Дейнега отметил, что такая картина полностью отражает дух украинцев, которые прожили немало неприятностей, но при этом никогда не будут побеждены.

"С кем вы собрались воевать? Нация, которая поколениями прошла голодоморы, войны, революции, попытки диктатуры и не сломалась, не может быть побеждена. Ни при каких обстоятельствах.

Я хочу, чтобы то, что является нормой для нас и наших предков, не было нормой для наших детей", — написал он.

В комментариях также с восторгом отреагировали на опубликованные кадры.

Ранее "Телеграф" писал о том, как украинский мальчик в Швейцарии покорил сеть.