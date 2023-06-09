Бегут целыми ротами: ВСУ погнали россиян на юге Украины (видео)

Массовое бегство россиян сняли с дрона

По некоторым данным контрнаступление ВСУ уже могло начаться, а в сети уже появляются видео с фронтов, на которых можно увидеть массовое бегство российских подразделений.

Об этом пишет "Телеграф", ссылаясь на официальные данные СтртКома ВСУ и украинских блогеров.

Так, по данным Центра стратегический коммуникаций ВСУ, на одном из участков фронта после успешных действий ВСУ свои позиции покинула целая рота российских военных. Их массовое бегство было запечатлено с дрона. На опубликованных кадрах точно не можно подсчитать количество бегущих оккупантов, но оно явно исчисляется десятками.

Тем временем известный украинский блогер Сергей Стерненко опубликовал в своем Telegram-канале эксклюзивное видео, с логотипом 37 бригады морпехов ВСУ. На нем можно увидеть аналогичную (или ту же, но с другого ракурса) картину — войска рф массово и хаотично бегут.

Утверждается, что происходящее было снято на юге Украины. Напомним, что именно там в последнее время наблюдается существенное оживление Сил обороны. И именно там многие эксперты прогнозируют одно из направлений атаки контрнаступления ВСУ.

Внимание! В видео присутствует ненормативная лексика — 18+

Напомним, ранее мы писали о том, почему подрыв Каховской ГЭС не остановит контрнаступление ВСУ.

Также мы сообщали, что в Офисе президента заинтриговали заявлениями о контрнаступлении ВСУ.