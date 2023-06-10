ВСУ ведут наступательные операции под Бахмутом: свежие карты боев в Украине

Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает постановочные боевые видео в юго-западной части Донецка

Идет 472-й день полномасштабной войны с российскими оккупантами, Силы обороны ведут активные боевые действия в районе Бахмута, идут наступательные операции. Россияне перешли к обороне города.

Об этом сообщает Институт изучения войны (ISW).

Харьковская и Луганская области

Украинский Генштаб сообщил, что оккупанты сосредотачивают основные усилия на попытках полной оккупации Луганской и Донецкой областей. В течение суток произошло 27 боевых столкновений. ВСУ отразили российские наземные атаки вблизи Белогоровки и Веселого. Представитель российской Южной группировки войск заявил, что российские войска отразили три наземных атаки украинских войск на Лисичанском направлении.

Спикер украинской Восточной группировки войск полковник Сергей Череватый заявил, что оккупанты ожидают украинских атак на Луганском направлении, но не знают, где именно ВСУ будут наступать.

Луганская область

Донецкая область

Замминистра обороны Украины Анна Маляр сообщила, что украинские войска ведут активные действия в районе Бахмута. Командующий Сухопутными войсками ВСУ генерал-полковник Александр Сырский сообщил, что операции украинских сил на Бахмутском направлении продолжаются, а в самом Бахмуте оккупанты перешли в оборону.

Донецкая область

Представитель Восточной группировки войск Украины полковник Сергей Череватый сообщил, что 9 июня в районе Бахмута было 15 боевых столкновений. Российский блогер утверждал, что украинские силы совершили ограниченное продвижение к западу от Берховки и в направлении Клищиевки.

Бахмутское направление

В Генштабе Украины заявили, что российские войска вели безуспешные наступательные действия вблизи Орехово-Василовки, Богдановки, Ивановского, Белой Горы и Ступочков. В то же время оккупанты вели безуспешные наступательные действия вблизи Опытного, Северного и Невельского. Украинские силы отразили российские атаки вблизи Марьинки. Чеченский отряд "Ахмат" действует, грабит и снимает постановочные боевые видео в юго-западной части Донецка.

"Южная ось"

9 июня украинские силы продолжали атаки на административной границе между Донецкой и Запорожской областями и добились некоторых успехов к востоку от Благодатного.

В Генштабе Украины сообщили, что авиация рф нанесла удары вблизи Благодатного, что подтверждает, что в районе населенного пункта действуют украинские силы.

Запорожская область

Российские источники утверждали, что в ночь с 8 на 9 июня украинские войска усилили наземные штурмы к югу и юго-востоку от Орехова и продолжали атаковать российские позиции в течение дня. Российские блогеры писали, что украинцы прорвали первые линии обороны российских войск в этом районе.

Украинские войска продолжали наносить удары по тыловым позициям россии на юге Украины. Сообщалось о взрывах в Бердянске Запорожской области. В РФ предположили, что украинские войска нанесли удар ракетами Storm Shadow.

Херсонская и Николаевская области

Геолокационные кадры показывают последствия украинского удара по российскому военному штабу на Арабатской косе к югу от Геническа Херсонской области. Россияне утверждали, что удар был нанесен ракетами Storm Shadow.

Украинские источники продолжают сообщать, что снижение уровня воды в Каховском водохранилище не угрожает безопасности Запорожской атомной электростанции. Энергоатом сообщил, что ситуация на ЗАЭС остается стабильной и контролируемой, а в водоеме достаточно воды для охлаждения объекта. Отмечается, что ЗАЭС получит доступ к охлаждению даже при минимально возможных уровнях воды в Каховском водохранилище.

Напомним, ВСУ разбили под Бахмутом 72 бригаду ВС РФ: оренбургских мотострелков "подставил" глава ЧВК "Вагнера" евгений пригожин.