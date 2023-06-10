Среди пострадавших дети и беременная женщина: новые подробности удара по Одессе и области (фото, обновлено)

В Одессе при падении обломков дрона на жилой дом пострадали десятки человек

Число пострадавших в Одесской области в результате массированного удара врага продолжает расти. На утро 10 июня известно о 26 пострадавших и 3 погибших в результате удара по жилой многоэтажке в самой Одессе.

Как сообщил спикер Одесской ОВА Сергей Братчук, в небе над Одессой ночью Силами обороны уничтожены 8 дронов- камикадзе и 2 ракеты.

По его информации, в числе пострадавших при падении обломков дрона на жилой дом двое детей и беременная женщина. Трое пострадавших в тяжелом состоянии.

Также Братчук отметил, что одна вражеская ракета упала на побережье в области, там от обломков и взрывной волны пострадали три человека.

В то же время руководитель пресс-центра Сил охраны и обороны Юга Наталья Гуменюк в эфире телемарафона отметила, что силы ПВО сбили все выпущенные дроны противника.

В Одесской ОВА уточнили, что также агрессор ночью атаковал Белгород-Днестровский район. Взрывной волной были повреждены жилые дома, там пострадали 10 человек.

Отметим, что минувшей ночью тревогу в Одесской области объявляли четыре раза. Звуки взрывов слышали около полуночи и под утро. О последствиях утреннего удара пока не сообщается.

Ранее "Телеграф" писал о том, что одновременно со взрывами в Одессе ранним утром 10 июня было громко и в Крыму.