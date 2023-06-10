"Сровняем с землей": эксперт рассказал, как ВСУ вскроют оборону врага в Крыму

Эксперт рассказал, как ВСУ освободят Крым

С марта этого года оккупанты продолжают рыть окопы и возводить различные фортификационные сооружения на территории Крыма в ожидании наступления ВСУ. При этом коллаборанты продолжают заверять местное население в том, что ситуация под контролем. Но, несмотря на "старания" оккупантов, Украина сможет освободить полуостров.

Такую точку зрения в интервью "Телеграфу" выразил военный эксперт, полковник ВСУ Владислав Селезнев.

По его словам, особенно активно враг готовится к обороне Армянска и Джанкоя.

"Более того, если мы посмотрим на карту, то в районах сел Большие Копани, Червоный Чабан (с 2016 г. — Преображенка), поселков Каланчак, Чаплинка на временно оккупированной части Херсонщины россияне также активно строят укрепления, копают окопы. Зачем? Если они так уверены, что линия их обороны и далее будет проходить по Днепру", — задается вопросом эксперт.

Селезнев считает, что на самом деле оккупанты оценивают риски в случае прорыва обороны путинских войск в районе Васильевки (временно оккупированная часть Запорожской области).

"Украинская армия тогда сможет идти вдоль Днепра, освобождая юг Запорожья. После чего переключится на юг Херсонщины. Поэтому, пятясь к Крыму, захватчики начинают выстраивать новые рубежи обороны уже там. Надеясь удержать сухопутные подступы к полуострову, а соответственно – и сам полуостров", — добавил он.

Полковник ВСУ уверен, что такие действия никак не помешают освобождению полуострова, ведь в наличие у украинской армии есть ракеты, беспилотники, артиллерия и достаточное количество боеприпасов.

"Всем этим мы сровняем с землей все вражеские укрепления", — сказал он.

Селезнев отметил, что лето в Крыму будет жарким, но в военном смысле этого слова.

"Часть так называемых "понаехов", которые думали, что навсегда связали свое будущее с этим уникальным уголком планеты Земля, уже пакует чемоданы. Есть определенная нервозность. Те, кто имеет слабую психику или хорошую чуйку, уже собирают манатки и по пока еще функционирующему Крымскому мосту спешат ретироваться на просторы рф. Пытаясь так сохранить и часть своего имущества, и свою жизнь", — добавил эксперт.

Также он рассказал, что в Крыму уже давно действуют партизаны, которые организовывают взрывы на объектах железнодорожной инфраструктуры и на военных объектах.

"Крым всё чаще посещают наши беспилотники. Причем как воздушные, так и морские. Тенденция будет нарастать. А по мере приближения украинской армии к админграницам Крыма у нас появляется всё больше возможностей работать дальнобойной артиллерией по интересующим объектам на территории временно оккупированного полуострова", — сказал он.

Детальнее читайте в материале "Телеграфа": Взорванная ГЭС, окопы россиян и неминуемое украинское контрнаступление: анализ ситуации от военного эксперта