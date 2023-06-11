Война — день 473: вода постепенно уходит с затопленной Херсонщины, ВСУ "дают прикурить" оккупантам на Юге

Оперативно о главном 11 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 473 дня. Продолжается ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вода постепенно уходит с затопленных территорий, однако также по сути перестало существовать Каховское водохранилище. На фронтах продолжаются ожесточенные бои: оккупанты бомбят авиацией и обстреливают артиллерией украинские населенные пункты. Вместе с тем ВСУ начали выбивать противника с занимаемых им позиций на юге страны, в частности, в Запорожской области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 11 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Российские военные продолжают нести большие потери в личном составе, которые пытаются скрыть, сообщает Генштаб ВСУ. Так, во временно оккупированном Бердянске Запорожской области россияне закрыли для посещения территорию в западной части города вокруг городского морга. На территории самого морга отмечено скопление до десяти санитарных автомобилей и нескольких автомобилей-рефрижераторов. Движение санитарных автомобилей в северном направлении к линии боевого соприкосновения продолжается.

С данными за 8 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 470: спасение Херсонщины, локальные успехи и продвижение ВСУ

О том, что происходило 9 июня, читайте в материале: Война — день 471: затопление Херсонщины, ВСУ бьют по тылам оккупантов

Подробно узнать о главных событиях 10 июня можно в публикации: Война — день 472: россияне бегут на юге, Украина продолжает ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС