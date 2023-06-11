Российский Ростов окутал едкий черный дым

В россии продолжается чреда огнеопасных инцидентов. На этот раз "задымление" произошло на заводе "Ростсельмаш", что в Ростове на Дону.

Об этом сообщают российские пропагандисты.

Так, по данным в сети, 11 июня российский Ростов окутал едкий черный дым. Виной тому стал масштабный пожар на заводе "Ростсельмаш", который занимается производством сельскохозяйственной техники.

"С места пожара поднимается густой черный дым — очевидцы жалуются на едкий запах, который ощущается в нескольких кварталах от места ЧП", — говорят пропагандисты.

Точная причина возгорания пока не установлена, однако, по предварительным данным, речь может идти о горении покрышек на площади 80 квадратных метров.

На место событий уже поспешили российские МЧСники. Им удалось локализовать, но не потушить пожар.

Спустя еще некоторые время, российские СМИ, со ссылкой на спасателей, уточнили, что к настоящему моменту пожар удалось уже полностью ликвидировать.

Напомним, ранее мы писали о том, что в россии началась очередная череда пожаров в военкоматах.

Также мы сообщали, что в российском Воронеже вспыхнул сильный пожар на складе с пластиковыми изделиями.