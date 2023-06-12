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Война — день 474: ВСУ наступают на Донетчине, юг Украины "разгребает" последствия затопления

Автор
Дмитрий Ищенко Дмитрий Ищенко
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Автор
Бои за Украину длятся 474 дня
Бои за Украину длятся 474 дня

Оперативно о главном 12 июня

Полномасштабное вторжение россии в Украину продолжается 474 дня. Продолжается минимизация и ликвидация последствий подрыва россиянами Каховской ГЭС. Вода продолжает уходить с затопленных территорий, однако до окончания процесса еще далеко и десятки населенных пунктов Херсонщины остаются затопленными. Тем временем ВСУ несмотря на ожесточенное сопротивление оккупантов продвинулись на ряде направлений и освободили несколько сел в Донецкой области.

В этом материале "Телеграф" рассказывает о главных событиях в Украине и мире 12 июня, но более оперативную информацию можно получать в нашем Telegram-канале по этой ссылке.

00:00 Украина будет способствовать расследованию катастрофы на юге страны Международным уголовным судом, сказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

С данными за 9 июня можно ознакомиться в трансляции: Война — день 471: затопление Херсонщины, ВСУ бьют по тылам оккупантов

О том, что происходило 10 июня, читайте в материале: Война — день 472: россияне бегут на юге, Украина продолжает ликвидировать последствия подрыва Каховской ГЭС

Подробно узнать о главных событиях 11 июня можно в публикации: Война — день 473: вода постепенно уходит с затопленной Херсонщины, ВСУ "дают прикурить" оккупантам на Юге

Теги:
#Украина #Россия #Война